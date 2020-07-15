Свиной и птичий грипп из Китая: Комаровский сказал, чего нужно бояться

Украинцам не стоит боятся эпидемий птичьего или свиного гриппа, которые, как пугают некоторые эксперты, распространится из Китая, где уже зафиксировано несколько вспышек.

В этом убежден популярный украинский врач Евгений Комаровский. Советом он поделился в своем блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Медик подчеркнул, что стоит различать грипп, которым могут заболеть люди, и те его виды, которые свойственны только животным.

Комаровский объяснил отличие птичьего и свиного гриппа от человеческого

"Бывают ситуации, когда вирус птичьего или свиного гриппа преодолевает межвидовой барьер и люди заболевают им. Но от человека к человеку он не передается", – отметил Комаровский.

По его словам, когда такой вирус может передаваться между людьми, то это разновидность только человеческого гриппа, у которого есть свое название. Пока же он свиной или птичий, человек может им заразиться, но это не будет считаться эпидемией.

"Однако, если кто-то одновременно заразится человеческим гриппом и птичьим или свиным, то в его организме осуществится обмен этих двух вирусов и тогда произойдет страшное: вирус начнет передаваться от человека к человеку", – добавил Комаровский.

Чтобы этого не произошло, доктор советует вакцинироваться от гриппа. При этом он подчеркнул: пока нет информации о том, что люди в Китае заражают друг друга птичьем или свиным гриппом, поэтому не нужно впадать в панику.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина считает, что птичий и свиной грипп, которые могут прийти в Украину осенью 2020 года, будут представлять большую опасность из-за мутаций и присутствия коронавируса.