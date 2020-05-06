Простуда на губах у детей: чем опасна и как лечить

Что делать, если у ребенка появились водянистые пузырчатые высыпания на губах? Многие сразу скажут, что это герпес. Но как бороться с такими проявлениями, знает гораздо меньше родителей. Симптом "простуды на губах" является признаком инфицирования вирусом простого герпеса 1 типа.

Это заболевание очень распространенное. 9 из 10 человек в мире являются носителями вируса простого герпеса. Заболевание является пожизненным. Если герпес на губах у ребенка проявился однажды, малыш останется носителем возбудителя навсегда.

Вирус герпеса 1 типа может длительно пребывать латентно в организме. При этом не наблюдается никаких проявлений заболевания. Но при определенных условиях (когда ослабевает иммунитет) существование возбудителя переходит в острую (активную или манифестационную) стадию. При этом вирус начинает поражать клетки организма и быстро размножаться.

Считается нормальным, если манифестация герпеса у ребенка наступает 1-3 раза в год. Чем можно лечить детский герпес? Обычно антисептиками и противовирусными препаратами. Если высыпания появляются чаще, требуется консультация врача-инфекциониста.

Детский герпес: симптомы заболевания

Первичное заражение обычно протекает в острой форме с выраженными симптомами интоксикации. Продолжительность инкубационного периода – от 2 до 6 суток. После этого проявляются такие симптомы:

Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, плаксивость.

Повышение температуры вплоть до 39 ºC.

Незначительное увеличение ближайших лимфатических узлов – подчелюстных, шейных, затылочных.

Интоксикация – головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах.

Пузырчатые высыпания, единичные или множественные, покраснение кожи. Перед этим ребенка беспокоит зуд (губы чешутся, есть ощущение покалывания или жжения).

Острая стадия герпеса у ребенка продолжается около 7 дней. Потом организм начинает вырабатывать достаточное количество антител для противодействия возбудителю. Вирус переходит в латентное состояние.

Если возбудитель активизировался из латентного состояния, ярко выраженной симптоматики – высокой температуры и ломоты в теле – может не быть. Манифестационная стадия заболевания тогда проявляется лишь в виде полупрозрачных пузырьков, наполненных жидкостью. Впоследствии они лопаются, подсыхают, а вскоре проходит и покраснение.

Если у малыша сильный иммунитет, большой опасности заболевание не представляет. Правда, существует опасность занести бактериальную инфекцию, если ребенок сковырнет ранки. Но при ВИЧ-инфекции у малыша вирус простого герпеса может грозить распространённым поражением нервной системы, кожи, слизистых оболочек.

У детей до 5 лет может наблюдаться поражение глаз, слизистой рта, горла. При ослабленной иммунной системе происходят частые рецидивы.

Очень опасен герпес для новорожденных. Клинические проявления болезни тяжелые и проявляются на 4-7 день жизни. Сильно повышается температура. Высыпания появляются на слизистой рта, глаз, кишечника. Заболевание способно поражать бронхи, печень, надпочечники, спинной и головной мозг.

Герпес на губах у ребенка: локализация и причины возникновения

Сыпь чаще всего возникает на нижней или верхней губе (на красной кайме), реже – в уголках рта или на крыльях носа. Розовые или красные везикулы (пузырьки) могут быть одиночными или располагаться группами. Размер высыпаний – от 2-3 мм до 1,5 см.

Вирусы передаются от больного или носителя к здоровому человеку воздушно-капельным, а также контактно-бытовым способами. Часто заражение происходит от родителей, у которых хотя бы один раз в жизни проявлялись подобные признаки. Однако есть факторы, способствующие обострению заболевания:

Переохлаждение.

Перегревание.

Аллергические реакции.

Сильная усталость.

Нервное напряжение (стресс).

Заболевания, ослабляющие иммунную систему ребенка.

Авитаминоз.

ОРВИ.

Нерациональное питание.

Чем можно лечить детский герпес?

Продолжительность обострения простого герпеса обычно составляет 5-14 дней. Если используются противовирусные препараты, симптомы проходят раньше. К сожалению, полностью уничтожить вирус простого герпеса на сегодняшний день не могут ни какие лекарственные средства. От него не существует вакцин и средств профилактики.

Лечение новорожденных и тяжелых случаев заболевания (при поражении глаз, нервной системы) производится в стационаре. В домашних условиях используют для обработки пузырьков:

этиловый спирт (осторожно);

йод;

раствор хлоргексидина;

цинковую пасту;

раствор фурацилина (для полоскания рта).

По назначению врача применяются противовирусные препараты прямого действия, например сироп Флавовир. Средство подавляет размножение вируса в организме и иммунной системе легче побороть вирусную нагрузку. Флавовир предназначен для этиотропного лечения (лечение причины), профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Особенно важно это в детском возрасте, когда неокрепшая иммунная система не всегда может быстро справиться с многочисленными вирусами и нуждается в поддержке. Флавовир можно применять с рождения.

Не стоит пытаться лечить герпес антибиотиками. Вирусная инфекция этими средствами не лечится! Никакая и никогда!

При появлении первых симптомов герпеса у ребенка рекомендуется сразу обратиться к врачу. Специалист назначит правильное и своевременное лечение. А дело родителей – придерживаться правил гигиены, обеспечить сбалансированное питание, богатое полезными веществами и витаминами.

Лариса Кузнецова, доктор медицинских наук, профессор заведующая кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО им П.Л. Шупика