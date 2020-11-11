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/ Грипп и простуда

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Редактор новостей

При использовании украинского препарата заболеваемость Covid-19 уменьшалась вдвое, – директор Института эпидемиологии НАМНУ

1.5т
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Пандемия еще не прошла свой пик, – сообщают Новости ICTV. Так, во Всемирном Центре Данных в столичном КПИ с помощью программных расчетов выяснили, что общее количество госпитализаций будет расти, пока не достигнет уровня на 40% выше нынешнего.

А специалисты Киевской Школы Экономики (КШЭ) вычислили, что общее количество смертей в Украине от коронавирусной болезни достигнет 20000.

И хотя развиваться медицинской науке мешает и скудное финансирование, и бюрократия, и отсутствие прогрессивных взглядов – но для начала развития надо использовать хотя бы те разработки, которые уже есть, уверены в КШЭ.

"Мы [отечественные ученые-медики] имеем достаточно мощностей, чтобы рекомендовать нашему правительству решение не хуже, чем в других странах Западной Европы", – убежден Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ.

В частности, в киевском Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского Национальной Академии Медицинских Наук Украины пять подразделений исследуют влияние различных фармацевтических веществ на коронавирус свиней.

Также Институт эпидемиологии владеет информацией о результатах профилактического использования одного из украинских препаратов медиками Украины. Этим препаратом является Протефлазид.

В частности, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского НАМНУ Виктория Задорожная рассказала, что при использовании Протефлазида "заболеваемость среди медицинских работников была в два раза меньше, течение заболевания Covid-19 не переходило из легкой в ​​среднюю и из средней в тяжелую формы, не было ни одного летального случая".

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Место
Украина
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