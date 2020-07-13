Помогают ли сезонные ягоды и растения при лечении ОРВИ

Вирусные инфекции дыхательных путей и грипп негативно влияют на нашу жизнь. При этом даже не спасают лекарственные препараты и вакцины. А все потому, что заболевание, которое обычно называют простудой, вызывается не одним, а многими типами вирусов. Об этом пишет grippua.

При этом один тип вируса имеет множество подтипов. Частые изменения в антигенных структурах респираторных вирусов (особенно РНК-вирусов) затрудняют разработку универсальных лекарств и вакцин. То есть невозможно создать вакцины против всех известных вирусов, а затем их переделывать вдогонку изменениям вирусов.

Однако современная медицина имеет значительный арсенал средств для лечения ОРВИ и гриппа. Большинство из них облегчают основные симптомы: насморк, головная боль, температуру. Но вирус продолжает жить, пока организм сам не справится с ним. Поэтому, чтобы укрепить здоровье и иммунитет понадобится помощь природы.

Растения могут облегчить течение ОРВИ. Терапевтический эффект обеспечивается наличием химических и биохимических агентов, которые выделяются из них - это полифенолы, флавоноиды, сапонины, гликозиды и алкалоиды. Например, эффективными при лечении инфекций верхних дыхательных путей будут корень солодки, бузина и клюква, эхинацея, гранат и чай с гуавы.

Научные данные подтверждают эффект и лечебное действие при ОРВИ и гриппе некоторых витаминов и минералов. К примеру, употребление продуктов, богатых цинком и витамином С, может уменьшить продолжительность и тяжесть простуды. Витамин D используют для профилактики гриппа. Пробиотики и продукты, содержащие селен, укрепляют иммунную систему, защищая от вируса гриппа и ОРВИ.

Сезонные ягоды также способны укрепить иммунитет. Среди них - черника и голубика, ягоды годжи, клюква, облепиха, киви, вишня, калина, малина. Доказали эффективность щелочные диеты и напитки. Иммунная функция работает лучше в щелочной среде. В 1918-19 гг. во время "испанки" было замечено, что подщелачивание пищевой содой снижает заражения гриппом и облегчает симптомы.

Подщелачивание достигается за счет щелочных диетических источников питания (фрукты и овощи) и сокращение кислотных пищевых источников (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые, безалкогольные напитки). На рH крови можно влиять естественно (не с помощью диеты). Например, стресс и беспокойство вызывают кислый pH, а медитация приводит к щелочной pH.

В борьбе с вирусами ОРВИ и гриппа хорошо показывают себя препараты прямого действия на основе флавоноидов. В частности, сироп Флавовир (обновленный Иммунофлазид). Он подавляет ферменты вируса гриппа и ОРВИ, тем самым блокирует их способность размножаться и распространяться в дыхательной системе.

Итак, залог быстрого выздоровления - это своевременное лечение. При первых симптомах простуды обращайтесь к врачу. Пейте больше травяных чаев, регулярно проветривайте помещение, употребляйте достаточно овощей и фруктов.

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