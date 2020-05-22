Нужно ли детям принимать противовирусные препараты при ОРВИ

Острые вирусные заболевания органов дыхания сопровождают человека на протяжении жизни. Они проявляются внезапно и выбивают из колеи на долгое время. И как бы человечество не старалось, на 100% защититься от этих вирусов невозможно. Однако вполне реально облегчить протекание заболевания или избежать его развития еще на ранней стадии.

Одним из способов предотвращения развития и облегчения симптомов ОРВИ считается своевременное, а лучше, раннее лечение. Источником вирусов, вызывающих поражения верхних дыхательных путей, является заболевший человек. При этом не всегда степень его заразности напрямую зависит от выраженных симптомов – кашля, насморка, повышенной температуры и чихания. Процесс выделения вирусов может начаться задолго до появления симптомов, сообщает grippua.

"Есть такое понятие, как инкубационный период заболевания – это время от попадания возбудителя в организм человека до появления первых симптомов. Для каждого вида вируса он разный, – объясняет семейный врач Галина Бут. –Этот скрытый период активного размножения вирусов коварен. Не имея симптомов недомогания, человек не предпринимает никаких действия для облечения состояния и выздоровления".

Инкубационный период является наиболее оптимальным временем для начала проведения противовирусной терапии препаратами, способными блокировать размножение вирусов. Их можно и нужно принимать, когда произошел контакт с больным человеком либо ж приходится регулярно быть в среде потенциально заразных людей, например, ездить в общественном транспорте в период роста заболеваний или посещать медучреждения.

"Как только количество вирусных частиц дойдет до критического, у человека начнут проявляться типичные симптомы: повышение температуры, слабость, головная боль и пр. Если, например, родителям известно, что ребенок находился в контакте с больным ОРВИ, не стоит ждать появления этих симптомов. Необходимо сразу обратиться к врачу, который может назначить препарат с прямым противовирусным действием, например Флавовир. Если непонятно, когда произошел контакт с источником вирусной инфекции, к врачу также нужно обратиться при появлении первых симптомов. Стоит отметить, что препараты с прямой противовирусной активностью наиболее эффективны в первые 48 часов", – подчеркивает Галина Бут.

Своевременное обращение к врачу и ранний прием противовирусных препаратов прямого действия помогут ребенку справиться с вирусной нагрузкой, будет способствовать уменьшению интоксикации, а также повысит неспецифическую резистентность организма к вирусной и бактериальной инфекциям. Сироп Флавовир предназначен для этиотропного лечения гриппа и ОРВИ, подавляет размножение вируса в организме и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета. Препарат разрешен от рождения. Таким образом, если встречи ребенка с вирусами, вызывающими ОРВИ, избежать не удалось – не стоит отчаиваться и настраиваться на болезнь. При своевременном и грамотном подходе вполне реально предотвратить развитие заболевания, а если вирус оказался проворнее – то облегчить состояние ребенка.

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