Не забывайте старого врага: грипп в эпоху коронавирусов стал еще опаснее

Иногда кажется, что коронавирусная инфекция вытеснила остальные виды респираторных вирусов – о них в новостях сегодня пишут очень мало. Но, ведь на самом деле грипп никуда не исчез –только за осень-2020 уже отгрипповали в Украине 200 тыс. человек.

Пока в эпидсезоне, начинающемся всегда в конце сентября, госпитализаций с тяжелыми формами гриппа меньше, чем из-за пандемии коронавируса. Но все чаще звучат тревожные мнения специалистов о том, что будет при одновременном (или последовательном) заражении человека обоими вирусами?

Вскрытие покажет

Научное исследование тел больных, умерших от коронавирусной инфекции, показало, что коронавирус в образцах крови сосуществовал:

В 10% случаев с вирусом гриппа А.

В 5% случаев с вирусом гриппа B.

Также патологоанатомы зафиксировали сосуществование коронавируса:

В крови – с респираторно-синцитиальным вирусом.

В крови – с внутриклеточными бактериями-паразитами – микоплазмами и хламидиями (именно родами хламидий, вызывающих пневмонию).

В мокроте дыхательных путей – с грибковыми культурами.

И хотя процент такого сосуществования пока невелик – да и исследование охватило слишком малое число вскрытий – главное не цифры вероятности микст-инфекции, а сам факт: она возможна. И летальный исход от нее практически доказан.

Насколько опасна микст-инфекция?

Еще одно научное исследование доказало: у инфицированных одновременно новым коронавирусом и вирусом гриппа В болезнь протекает тяжелее, чем при микст-инфекции того же коронавируса с гриппом А.

Притом сама микст-инфекция с гриппом А, в свою очередь, дает более тяжелое протекание болезни, чем, в среднем, у пациентов с одной лишь коронавирусной инфекцией.

Другое научное исследование обнаружило: у пациентов с микст-инфекцией коронавирус+грипп риск смерти – в 2,27 раз выше, чем при коронавирусной инфекции без гриппа.

Правда, одновременно последнее исследование обнаружило, что носители вирусов гриппа присоединяют к нему коронавирус относительно редко – вирусы пытаются конкурировать и не пускать друг друга на свою "кормовую базу". Но все-таки это случается.

А теперь вспомним, что ежегодно грипп поражает намного больше организмов, особенно детских, чем коронавирус. Вот такой неизбежный прогноз, забытый многими из-за пандемии: мы, как и каждый год, стоим на пороге декабрьско-мартовской эпидемии гриппа.

Только в сезоне 2020-2021 к этому факту нужно дописать несколько следующих уточнений.

Раньше смертность детей от гриппа и даже его тяжелые формы были относительно редким явлением. Но в нынешнюю эпидемию прибавление к гриппу коронавируса сделает частыми опасные для жизни ребенка ситуации:

"Грипп с вторичной коронавирусной инфекцией".

"Коронавирусная инфекция с вторичным инфицированием вирусами гриппа".

Кроме того, даже если грипп этой зимой вас или вашего ребенка посетит "отдельно", и вирус будет элиминирован (удален) из организма полностью – то инфицирование вскоре коронавирусом с большой вероятностью даст заболевание с тяжелым течением. Ведь иммунная и другие системы организма после гриппа еще долгое время ослаблены.

Аналогичной будет история и при заболевании гриппом вскоре после перенесенной коронавирусной инфекции.

Прививка от микст-инфекции?

Конечно, противоэпидемические и карантинные меры при текущей пандемии эффективны и в отношении вирусов гриппа. Но все поверхности ежеминутно невозможно дезинфицировать. А главное, дистанцию в два метра никто не сможет соблюдать многие месяцы подряд.

А потому сегодня важно, как никогда ранее, обезопасить себя прививкой от сезонного гриппа. Поскольку вакцина от нового коронавируса еще "в процессе", да и поступление ее в Украину у мировых фармкомпаний-производителей, вряд ли в приоритете. И когда возможность вакцинации появится у нас – вопрос, на который никто не может дать ответа.

Поэтому проблема вакцинации от гриппа становится еще актуальнее. Учитывая, что прививка от гриппа в клиниках ориентировочно стоит как минимум 500-600 грн – для семей с несколькими детьми речь идет сразу о двух и более тысячах. Такое удовольствие позволить себе могут далеко не все.

Бесплатной же вакцинации детей в государственных/коммунальных учреждениях образования и здравоохранения нет и не будет.

К тому же вакцина от штаммов вирусов гриппа 2020 г. на конец ноября еще "в пути" проходит все необходимые согласования (все вакцины идут из-за рубежа от ряда иностранных производителей, а потому при ввозе в Украину преодолевают несколько "кругов ада" бюрократической волокиты).

Поэтому вероятно, что тысячи детей, родители которых сейчас собираются привить их от гриппа, так и не успеют (или не смогут) этого сделать до начала сезонной эпидемии.

Что же делать? И как защитить детей?

Эксперт по вопросам иммунологии, вирусологии и радиобиологии, д.м.н., профессор, директор Института экспериментальной радиологии Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ Виктория Талько рассказывает:

"Люди оказались в ситуации, когда профилактика гриппа должна осуществляться в условиях отсутствия вакцинации. В принципе, ни в одном сезоне вакциной не были охвачены все поголовно в силу разных причин, поэтому опыт профилактики и лечения гриппа противовирусными препаратами у нас давно сформирован. А с учетом положения с пандемической опасностью одновременного заражения двумя и более видами инфекций и дефицитом вакцины, противовирусная терапия остается единственным актуальным оружием против вирусов гриппа", - говорит иммунолог.

Также, врач отмечает, что при появлении у ребенка первых симптомов острых респираторных вирусных инфекций нужно оставаться дома, немедленно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. "На сегодня есть препараты прямого противовирусного действия, например сироп Флавовир (в составе которого жидкий экстракт протефлазид). Нам известно, что и вирусы гриппа, и коронавирусы – это РНК-содержащие вирусы, которые имеют общие механизмы репликации, – а флавоноиды, входящие в состав этого действующего вещества, подавляют проникновение и репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем угнетения вирусоспецифических ферментов, - говорит вирусолог. - Такие растительные препараты особенно эффективны в первые сутки после проявления симптомов гриппа или ОРВИ. Угнетая размножение вирусов, они держат под контролем вирусную нагрузку, дают возможность иммунной системе ребенка эффективно противодействовать вирусной атаке. К тому же, такие препараты прямого действия на вирусы, как сироп Флавовир могут быть назначены врачом как этиотропное лечение, и в качестве профилактики гриппа, в том числе вызванного вирусами пандемических штаммов", - отмечает Виктория Талько.

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