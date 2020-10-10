Названы шесть шагов, которые могут спасти от простуды и гриппа

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, который приходится на осенне-зимний период, в этом году будет более опасным из-за пандемии коронавируса. Остановить его никому не под силу, но есть способы, которые каждый может сделать, чтобы обезопасить себя.

Прежде всего, они направлены на профилактику заболеваний во время эпидсезона, когда происходит ослабление организма и на здоровье человека влияет множество факторов. Портал Women's Health назвал шесть таких простых шагов, которым рекомендуют следовать специалисты.

1. Сделайте прививку от гриппа

В Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США считают, что вакцинация от штаммов вируса гриппа является "более важной, чем когда-либо" именно в 2020 году, когда в мире распространяется опасный COVID-19.

2. Ешьте больше витаминов

"Хорошее сбалансированное питание, которое предполагает употребление богатых на витамины и минералы продуктов, поможет укрепить иммунную систему и бороться с микробами простуды и гриппа", – пояснила медсестра и вице-президент американской медкомпании CVS Health Анджела Паттерсон.

Для профилактики простудных заболеваний следует сделать прививки

Отмечается, что некоторые витамины и минералы, в частности витамин C, D и цинк, влияют на то, насколько хорошо работает иммунная система человека, поэтому могут помочь бороться с инфекциями. Специалисты советуют дополнительно насыщать организм этими питательными веществами, употребляя фрукты и овощи (витамин С), нежирное молоко, йогурт, сыр и заменители обогащенного молока (витамин D), морепродукты (витамин D и цинк) и нежирное мясо, бобовые, орехи, семена (цинк) и т. д.

3. Потейте

По словам экспертов, потоотделение может поспособствовать выведению бактерий из легких и дыхательных путей, тем самым снизив риск простуды, гриппа или других заболеваний.

Употребление витаминов и выполнение физических упражнений укрепляют иммунную систему

Для этого рекомендуют делать физические упражнения, так как они увеличивают циркуляцию антител и лейкоцитов в крови, которые борются с болезнями.

Кратковременное повышение температуры тела во время и сразу после тренировки может помочь предотвратить рост бактерий, также упражнения замедляют выработку гормонов стресса.

4. Употребляйте алкоголь в меру

Исследования показали, что алкоголь может вызвать воспаление в кишечнике и повредить микроорганизмы, помогающие человеку поддерживать здоровье иммунной системы.

Чтобы не допустить ослабления организма во время эпидсезона, стоит не злоупотреблять алкоголем и достаточно высыпаться

Специалисты не говорят о полном отказе от, например, любимого вина, чтобы быть здоровыми. Однако, когда дело доходит до частоты употребления спиртного, советуют держать себя под контролем. Так, некоторые рекомендуют употреблять не более одного бокала вина в день для женщин и двух – для мужчин.

5. Высыпайтесь

Недостаток сна не только заставляет человека чувствовать себя вялым – он также влияет на способность иммунной системы защищаться от вирусов. Исследования показали, что недостаток сна увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, а также сердечными заболеваниями и раком. Национальный фонд сна (NSF) рекомендует большинству взрослых спать от семи до девяти часов в сутки.

Соблюдение элементарных правил гигиены поможет уберечься от простуды

6. Соблюдайте правила социальной гигиены

Медики и ученые дают общее замечание: все известные стратегии по предотвращению распространения COVID-19 также могут помочь снизить риск простуды и гриппа, и наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты Йельского университета (США) предположили, что обычная простуда может помочь предотвратить заболевание коронавирусом благодаря выработке интерферона.

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