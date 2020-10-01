Напитки для укрепления иммунитета: рецепты вкусных и полезных коктейлей

С наступлением осени риски перейти на постельный режим увеличиваются разы, ведь помимо вирусов и бактерий, организм постоянно испытывают на прочность перепады температур, сырость и прочие прелести холодного сезона.

Чтобы уберечь себя от текущего носа, першения в горле и других признаков ОРВИ, стоит не только хорошо одеваться, правильно обуваться и носить с собой зонт, но и позаботиться об иммунитете, постоянно "подкармливая" его необходимыми полезными веществами.

MedOboz подготовил для вас несколько рецептов полезных осенних напитков, которые и укрепят защитные силы организма, и порадуют вас своим приятным вкусом и ароматом.

Классический лимонад

Вам понадобится: лимон, два стакана яблочного сока, литр остуженной кипяченой воды, мед по вкусу.

Порежьте лимон на крупные дольки и хорошенько разомните, чтобы плод максимально "отдал" сок. Добавьте к пюре мед, еще раз перемешайте, и залейте все соком и водой. Дайте напитку настояться около часа, затем еще раз все перемешайте, процедите и наслаждайтесь вкусным лимонадом.

Чем полезен? Такой напиток богат витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает организму справиться с атаками вирусов и бактерий. Кроме того, в нем содержатся необходимые нам антиоксиданты и фитонциды, которые уменьшают воспалительные процессы и предупреждают их появление.

Лимонад насытит организм полезным витамином С. Едим дома

Имбирный тоник

Вам понадобится: лимон, корень имбиря – 4-5 см, литр холодной кипяченой воды, мед по вкусу.

Лимон нарежьте дольками и разомните, имбирь натрите на мелкой терке, затем смешайте все с медом. Залейте микс водой, дайте настояться около 1,5 часов, затем процедите и подавайте к столу.

Чем полезен? В корне имбиря содержится вещество гингерол, благодаря которому он помогает противостоять вредным бактериями и опасным вирусам, вызывающим респираторные заболевания. Лимон же и мед, как говорилось ранее, являются богатыми источниками витамина С, антиоксидантов и фитонцидов.

Клюквенно-облепиховый морс

Вам понадобится: по одной чашке клюквы и облепихи (можно мороженых), 1,5 литра холодной кипяченой воды, мед по вкусу.

Процесс приготовления такого напитка слишком прост, чтобы его проигнорировать. Так, растолките или перебейте в блендере ягоды, добавив к ним мед. Затем залейте пюре водой, хорошенько перемешайте все и пейте на здоровье.

Чем полезен? Некоторые исследования доказали, что кислоты, содержащиеся в клюкве и облепихе способны эффективно уничтожать проникшие в организм вредные бактерии и грибки, а также помогают в защите от вирусов, в частности, гриппа. При этом обе ягоды стоит употреблять в сыром виде, поскольку только так они хранят в себе весь полезный состав.

Но помните, что за счет обилия кислоты такой напиток не стоит пить натощак или при наличии воспалительных состояний в органах пищеварения.

Морс "Красное солнце"

Вам понадобится: апельсин, чашка малины (можно замороженной), 1,5 литра холодной кипяченой воды, половинка чайной ложки корицы, мед по вкусу.

Очистите апельсин от кожуры, нарежьте дольками и отправьте в блендер. Туда же добавьте малину, мед и корицу, и взбивайте все до состояния пюре. Затем залейте микс водой, хорошенько перемешайте и разливайте в чашки.

Чем полезен? Благодаря плодам этот напиток обеспечивает организм богатым набором витаминов, необходимых для полноценной работы защитных функций. А мед и корица в его составе оказывают мощное бактерицидное и противовоспалительное действие.

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