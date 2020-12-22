На пороге новой пандемии? Птичий грипп напомнил о себе

Многих встревожили сообщения об эпизоотии (то же, что эпидемия, но у животных) вируса гриппа A/H5N8 среди птиц по всему миру. Пока птичий грипп не представляет прямой угрозы для здоровья подавляющего большинства людей – но скоро все может измениться…

В сфере птицеводства новости ноября и декабря 2020 года напоминают сводки о боевых действиях. И заставляют вспомнить тон публикаций первых недель коронавирусной пандемии. Речь в этих новостях идет о птичьем гриппе A/H5N8, который вот-вот объявят панзоотией (животной "пандемией").

Сокращение AI в англоязычных новостях сейчас гораздо чаще означает не привычный Artificial Intelligence (искусственный интеллект), а Avian Influenza (птичий грипп).

Эта болезнь с октября массово обнаруживается у домашних и диких птиц в десятках стран Европы и Азии. Некоторые страны уже приступили и к локдаун-ограничениям животноводства. Так, в Великобритании с 14 декабря фермерским хозяйствам и собственникам птицы категорически запрещено выпускать домашнюю птицу из помещений – поскольку на открытом воздухе возможен контакт с дикими птицами, уже зараженными гриппом H5N8.

Опасно ли это для людей?

Оригинальные, не мутировавшие вирусы гриппа A cеротипов H5Nх, Н7Nx и H9Nx заражают людей только при контакте инфицированной птицы или ее свежего мяса и крови (или загрязненной этим окружающей среды) с поврежденной кожей, кровью и слизистыми человека.

Воздушно-капельным путем такой оригинальный вирус от человека к человеку не передается или передается крайне ограниченно: как говорят эпидемиологи, "передача неустойчива".

Например, статистика ВОЗ по так называемому "куриному гриппу" A/H5N1 (которым мир изрядно пугали в 2003-07 годах), казалось бы, невелика. С 2003 года среди людей зарегистрировано лишь 860 случаев такого птичьего гриппа. Однако следующая цифра, хоть и столь же мала, грандиозна в сравнении с первой: 455 человек из этих 860 инфицированных (53%) от гриппа умерли.

Итак, речь идет об очень серьезном, высокопатогенном заболевании, от которого умирает каждый второй заболевший – а в нескольких странах даже и две трети.

Вирусы умеют приспосабливаться и порождать монстров

Птичий, а также свиной (H1Nх, H2Nх, H3Nх) грипп могут вызвать среди людей пандемии по одной причине – вирус гриппа умеет быстро мутировать.

Во-первых, он часто изменяется случайно при репликации, то есть размножении. Ведь механизм размножения и развития вируса не обладает инструментом "подрихтовывания" неточных копий, или их отбраковки и ликвидации – все, что рождается с "опечатками", циркулирует дальше.

Это явление называется антигенный дрейф. Время от времени (хоть и очень редко) он позволяет вирусу пересечь межвидовой барьер и перейти к новому хозяину – например, от птицы к человеку.

Во-вторых, у вирусов гриппа, как и у всего живого, существует адаптивная мутация, приспособление. Особенно она проявляется у вируса, недавно пересекшего видовой барьер.

Так случалось с птичьим гриппом A/H5N1, когда он инфицировал человека – некоторое время с новыми раундами репликации и инфицирования у вируса менялся поверхностный белок гемагглютинин. Тогда повышалась способность вируса внедряться в человеческие клетки.

И самый опасный механизм: у вирусов гриппа случается антигенный сдвиг или рекомбинация генов. Это что-то вроде потомства межрасового брака. Если два разных вируса гриппа заражают одного и того же человека или животное, тогда вирусы внутри одной клетки во время репликации могут обменяться сегментами генома.

Так рождается совершенно новый, "мозаичный" вирус. Именно благодаря антигенному сдвигу из вирусов птичьего гриппа возникли вирусы пандемического "азиатского гриппа" 1957 года (A/H2N2, умерло более 1 миллиона человек) и "гонконгского гриппа" 1968 года (A/H3N2, также свыше 1 миллиона смертей).

В обоих были обнаружены фрагменты вируса гриппа A/H1N1 – того самого, который вызвал пандемию "испанки" 1918 года и "свиного гриппа" (у людей) 2009 года.

Основным "смесительным сосудом", в котором из-за антигенного сдвига возникают новые вирусы гриппа, считают свиней – они могут быть заражены и свиным гриппом, и птичьим, и вирусом гриппа человека.

Что из описанного может случиться в 2021 году?

Опишем вполне возможную вскоре ситуацию.

Вирус нынешнего высокопатогенного для птиц гриппа A/H5N8 рано или поздно заражает не птицу, а свинью (тут у вируса нет никаких барьеров). А свинья при этом оказывается инфицированной другим вирусом гриппа – тем, который хорошо адаптирован для человека. Скажем, циркулирующими среди людей этой зимой штаммами "свиного гриппа": A/H1N1 Guangdong-Maonan или A/H3N2 "Гонконг".

И вот в клетках животного из двух вирусов антигенный сдвиг порождает третий, новый вирус – высоко контагиозный для людей вид гриппа.

Если вы думаете, что вероятность подобных мутаций ничтожно мала – взгляните на официальный отчет ВОЗ о другом виде птичьего гриппа A/H7N9: "Зафиксировано 1568 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей вирусом H7N9 с начала 2013 года, из них 33 случая имели генетические мутации гемагглютинина, повысившие патогенность". То есть изменения белка, отвечающего за прикрепление к клеткам (в том числе, человеческим), видны у вирусов птичьего гриппа минимум в 2% случаев – а это много.

Но даже если такой генетической перетасовки с A/H5N8 не произойдет в ближайший год, все равно уже сейчас среди нас – точно циркулируют два названных выше штамма "свиного гриппа" A и еще два штамма гриппа B ("Вашингтон" и Пхукет"). А может, и другие штаммы и серотипы гриппа.

Что делать, куда бежать?

Бежать к своему семейному врачу, а с ребенком – к педиатру – с вопросом: какой противовирусный препарат может помочь при первых симтомах гриппа и ОРВИ. Очень важно принимать противовирусные препараты прямого действия на вирус сразу после появления симптомов ОРВИ. Почему? Потому что вирусная нагрузка на начальном этапе заболевания не настолько высокая, как в разгар болезни, когда достигается пик размножения вируса. Например, количество копий вирусов гриппа при максимальной вирусной нагрузке достигает 10 в 24 степени (копий РНК в 1 мл. крови). Но если принять препарат с прямым противовирусным действием в первые дни заболевания, когда вирусная нагрузка может оставаться на уровне 10 в 12 степени копий, то присущих гриппу и ОРВИ последствий вирусной атаки на организм, которая называется "болезнью" не будет или оно будет слабо выражено.

Применение препаратов прямого влияния на вирус, таких как сироп Флавовир (в состав которого входит жидкий екстракт протефлазид) дает возможность блокировать вирусные белки размножения не давая вирусу воспроизводить многочисленное потомство и позволяет снизить циркуляцию вирусов внутри близкого окружения. К тому же клинические исследования сиропа Флавовир показали, что в условиях ежедневного приема препарата согласно возрастных доз и схем применения не возникает рефрактерности иммунной системы: не наблюдается угнетение синтеза a- и g-интерферонов.

Такое свойство сиропа Флавовир способствует поддержке уровня интерферонов, достаточного для адекватного иммунного ответа организма на инфекционный возбудитель. В свою очередь, это дает возможность, при необходимости, применять препарат в течение длительного времени и детям от рождения.

Важно обсудить этот вопрос с врачом, который даст рекомендации относительно защиты членов семьи и возрастной дозировки препаратов с действующим веществом протефлазид.

И конечно, стоит решиться на вакцинацию от гриппа, а также сбалансированно питаться и укреплять иммунитет здоровым образом жизни.