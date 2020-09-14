Інфекціоніст Андрій Александрін: наприкінці вересня школи зачинять, але маю надію на вітчизняні противірусні препарати

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, кандидат медичних наук, інфекціоніст Андрій Александрін впевнений: державні карантинні заходи хаотичні і неефективні, тому більш масова епідемія вже на підході.

Про школи й карантин

Щодо карантину в школах "кінцева постанова головного санлікаря вийшла 22 серпня. Скажіть, чи можливо за тиждень підготуватися до навчального сезону?" – риторично запитує під час інтерв'ю Glavcom.ua доктор Александрін.

Відзначимо, що в реальності "шкільно-карантинні" нормативи продовжували розроблятися аж до 31 серпня – і продовжують коректуватися щодня й у вересні. З тих нормативів одне лише Міносвіти вже створює цілі збірки, а ще ж про школи видають документи і різні частини МОЗ, і Держпродспоживслужба, і місцеві органи влади.

"Хотів би також звернути увагу на те, що головний санітарний лікар поклав відповідальність за захворюваність дітей на керівників навчальних закладів. Це смішно. Керівники дитячих установ не мають ні людського, ні фінансового ресурсу для того, щоб створити ці умови".

Зокрема, фахівець з інфекційних захворювань підкреслює, що про необхідність наявності (й фінансування закупівлі) зволожувачів в кожному навчальному приміщенні шкіл, садочків, гуртків, вузів, гуртожитків ще жодного разу не сказали Віктор Ляшко, Максим Степанов, Денис Шмигаль, керівники МОН.

А з точки зору епідеміології саме падіння вологості нижче 40% стрімко знижує стійкість організму проти ГРВІ. Але саме ця стійкість важливіша за дистанцію, дезінфекцію та інші спроби "не зустрітися з інфекцією"

"Вкрай необхідно контролювати вологість повітря, особливо в опалювальний сезон. Вона має бути від 40% до 60%, а у нас під час опалювального сезону в дитячих закладах ледь сягає 20%, – бідкається доктор Александрін. – Діти дихають сухим повітрям, у них пересушується слизова оболонка і організм стає "сприятливим" до розвитку всіх ГРВІ: грипу, риновірусу, аденовірусу, Covid-19 і так далі. У нас ідеальні умови для розповсюдження патогенів щороку, І коли трохи похолодає і в класах позакривають вікна, ризик розповсюдження не лише коронавірусної, а й будь-якої інфекційної хвороби стане величезним".

Прогноз на найближчі місяці

Подальший розвиток ситуації із захворюваністю школярів, на думку інфекціоніста, неминуче виглядатиме так:

"Я впевнений, ситуація буде такою: в кінці вересня всі школи закриються. Як інфекціоніст розумію: в кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, як була весною в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, і медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його".

Також доктор Александрін категорично відкинув можливість того, що в найближчий рік буде розроблена успішна вакцина від вірусу SARS-CoV-2. Натомість спеціаліст висловив переконання, що майбутнє – за застосуванням противірусних препаратів, які знижують вірусне навантаження й тим допомагають імунній системі впоратися з новою для неї інфекцією. А зовсім не за виробленням імунітету шляхом вакцинації і не за наївною спробою уникнути інфікування строгими карантинними заходами:

"Особисто я більше сподіваюсь на те, що фармкомпанії зможуть найближчим часу розробити ефективні противірусні препарати, які реально допоможуть знизити смертність. При цьому я переконаний: усе наше населення рано чи пізно перехворіє на Covid-19".

Нагадаємо, що COVID-19 викликає симптоми, схожі на грип, що ускладнює їх диференціацію. Коронавірус може викликати високу температуру, кашель, біль у тілі, втому, іноді, блювоту і діарею. І грип, і COVID-19 можуть викликати пневмонію. У будь-якому випадку не займайтесь самолікуванням, а перш за все, телефонуйте до лікаря.

Сімейна лікарка Галина Бут розповіла, що "віруси грипу і коронавіруси – це РНК-місткі віруси, які мають схожі механізми реплікації. За появи у дітей перших симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції варто звернути увагу на противірусні препарати прямої дії, наприклад сироп Флавовір® . Флавоноїди, що входять до складу препарату, пригнічують проникнення і реплікацію ДНК- і РНК-вірусів шляхом пригнічення вірусоспецифічних ферментів – ДНК і РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотної транскриптази і нейрамінідази. Сироп Флавовір може бути дієвим як етіотропне лікування та профілактика ГРВІ та грипу, зокрема, спричиненого вірусами пандемічних штамів. Він блокує розмноження вірусів, що викликоють респіраторні вірусні інфекції та захищає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, нормалізуючи показники місцевого імунітету, зменшує кількість вірусів, які обумовлюють симптоми".

"У сучасних умовах невизначеності мус имо докласти максимум зусиль для того, аби спробувати протистояти вірусним агресорам, що націлилися на здоров’я дітей, - наголосила Бут.

P.S. Думка доктора Голубовської

Думки, схожі з позицією глави НЕГ з інфекційного контролю Андрія Александріна, висловила і заслужений доктор України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська:

"Я взагалі була прихильником непопулярного рішення [залишити всі школи України з 1 вересня на дистанційному навчанні]. Просто я розуміла, що мене ніхто не підтримає, і я це не озвучувала. Я взагалі була за дистанційне навчання максимально", – сказала інфекціоністка.

Олег Кочевих, журналіст

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