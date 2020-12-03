Грипп во время пандемии COVID-19: как отличить

В этом году сезон гриппа совпал с пандемией СOVID-19, по всему миру наблюдается рост числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом. По данным МОЗ, за последнюю неделю ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело почти 200 тысяч украинцев.

MedOboz решил разобраться, в чем разница между двумя заболеваниями, какие симптомы характерны для каждого из них и можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусом.

Грипп и коронавирусная инфекция являются респираторными заболеваниями, они оба заразны, но имеют разных возбудителей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), СOVID-19 распространяется легче, чем грипп, и у некоторых людей может вызывать более серьезные осложнения. Симптомы ковида не всегда проявляются так быстро, как симптомы гриппа, поэтому может казаться, что эта болезнь длится дольше.

Симптомы COVID-19 включают:

лихорадку или озноб;

кашель;

одышку или затрудненное дыхание;

усталость;

боли в мышцах или теле;

головную боль;

потерю вкуса или обоняния;

боль в горле;

заложенность носа или насморк;

тошноту или рвоту, диарею.

Однако не у каждого человека, инфицированного коронавирусом, есть все перечисленные выше симптомы.

Список симптомов гриппа очень похож на симптомы ковида:

повышение температуры или ощущение лихорадки/озноба;

кашель;

боль в горле;

насморк или заложенный нос;

боли в мышцах или теле;

головные боли;

усталость.

При гриппе у некоторых людей может быть рвота и диарея, хотя это чаще встречается у детей, чем у взрослых.

По сути, признаки COVID-19 и гриппа очень похожи, отличительным симптомом является потеря чувства вкуса или запаха, который характерен только для ковида. Другое главное отличие – коронавирус вызывает более серьезные осложнения и очень опасен для определенных групп населения.

Можно ли заразиться ковидом и гриппом одновременно?

CDC утверждает, что да, возможно наличие обоих вирусов одновременно. Медики сообщали о пациентах, у которых были обнаружены оба вируса. Если есть вероятность коинфекции, нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил тестирования на грипп и COVID-19.

Что с прививками от гриппа и COVID-19?

Существуют вакцины от гриппа, специалисты в области здравоохранения рекомендуют вакцинироваться всем, начиная с шестимесячного возраста.

Что касается вакцины против COVID-19, несколько кандидатов ожидают одобрения регулирующих органов. Первыми, кто получит прививку, будут медработники и пожилые люди, живущие в домах престарелых.

А как насчет простуды и аллергии?

Признаки простуды обычно включают чихание, насморк/заложенность носа, боли в горле. Кашель может сопровождать простуду (особенно на поздних стадиях), но повышение температуры считается редким явлением.

Общие симптомы воздушно-капельной аллергии включают насморк/заложенность носа, чихание и зуд в глазах. Иногда при аллергии может наблюдаться боль в горле, а иногда и кашель. Заложенность носовых пазух также может привести к головным болям. Миалгия или лихорадка при аллергии исключены.

Ранее MedOboz писал, как проявляются симптомы COVID-19 по дням. Проявления коронавирусной болезни обычно появляются на 4-5 день после заражения.