Электронные сигареты изменяют реакцию иммунитета на вирусы – исследование

Это выражается в изменениях защитных генов и пониженном уровне антител

У людей, которые используют электронные сигареты, ученые обнаружили изменения в иммунном ответе на вирусы гриппа.

Это открытие имеет важное значение в условиях сезонных вспышек гриппа и пандемии COVID-19, передает MedicalXpress.

Исследование показало, что у людей, которые курят электронные сигареты, наблюдались большие изменения в иммунных генах клеток органов дыхания. Именно эти клетки борются с вирусами. Также отмечается сниженный уровень антител. У многих участников, использовавших электронные сигареты, эти изменения были более выражены, чем у обычных курильщиков.

Результаты показывают большую восприимчивость к вирусам у пользователей электронными сигаретами по сравнению с некурящими. По мнению ученых, эти данные можно экстраполировать и на SARS-CoV-2, поскольку этот респираторный вирус поражает органы дыхания, в частности легкие.

Ранее MedOboz писал о связи между дыхательной недостаточностью при COVID-19 и гиперреакцией иммунной системы на вирус. Ученые считают, что это два состояния не связаны, поскольку цитокиновый шторм наблюдается только у 4% больных.

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