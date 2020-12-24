Два в одном: коронавирус и грипп "работают" в паре

Эпидемию гриппа ежегодно ожидают с тревогой как медики, так и обычные люди, особенно те, кто находится в группе риска и имеет хронические заболевания. Очень волнуются и мамы за своих детей, ведь иммунитет малышей слаб и до конца не сформирован.

Но в этом году к привычным уже для нас вирусам добавился еще один – коронавирус SARS-CoV-2. Пока он не изучен полностью, никто не может спрогнозировать возможно ли одновременное заражение ребенка гриппом и COVID-19? И чем грозит такое сочетание вирусов больному?

Возможно ли двойное заражение вирусом гриппа и COVID-19?

Медицинские исследования показывают, что коронавирус может спокойно сосуществовать в одном организме вместе с другими вирусами. COVID-19 часто сопровождается инфицированием вирусами гриппа, парагриппа, аденовирусами. Такие данные получили ученые из Ирана. У детей они обнаружили коинфекцию только с метапневмовирусом. Однако в обоих случаях исследователи не дали ответ, стало ли течение болезни тяжелее из-за "сожительства" вирусов.

Медики, занимавшиеся лечением таких пациентов, отметили, что тест на COVID-19 у них обычно показывает ложноотрицательный результат, а потому вводит в заблуждение специалистов. Симптомы инфекций во многом похожи:

повышенная температура тела;

головная боль;

слабость;

ломота в теле;

кашель и т. д.

COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, в то время как грипп – верхние. Если у ребенка ослаблен иммунитет одним патогеном, вероятность попадания в его организм другого крайне высока. При этом заболевание будет протекать в тяжелой форме и может спровоцировать различные осложнения.

Как протекает двойное инфицирование у детей?

Данные о том, как протекает заболевание с "миксом" инфекций у детей разнятся. Некоторые китайские медики уверены, что вероятность летального исхода при заражении только COVID-19 и его комбинацией с гриппом примерно одинакова. В то же время их коллеги уверяют, что наслаивание инфекций провоцирует усугубление течения одной из них. Согласно их данным, при одновременном инфицировании коронавирусом и гриппом типа А болезнь протекала без особых осложнений. В то время, как при комбинации SARS-CoV-2 с гриппом типа В, часто приводила к серьезным осложнениям и даже летальным исходам.

Противоречат выводам китайских ученых данные, которые получили медики из Великобритании. Пронаблюдав за 19 тысячами больных COVID-19, которые дополнительно имели симптомы гриппа, они пришли к выводу, что при наличии гриппа в организме вероятность инфицирования коронавирусом снижается в среднем на 58%. Этот факт может указывать на своеобразную конкуренцию между возбудителями. В то же время у тех людей, кто оказался зараженным сразу двумя инфекциями, вероятность летального исхода повышалась в 2,27 раз, чем при коронавирусе. Это позволило предположить, что эффект усиления действия двух вирусов возможен.

Как проходит лечение?

Даже если у ребенка подтвердилось одновременное инфицирование сразу двумя вирусами, как лечить такой "микс" точно не ясно. Специфических препаратов от COVID-19 на данный момент не существует. В случае заболевания обычно проводится симптоматическое лечение. Есть препараты, способные уменьшить тяжесть протекания гриппа. Однако одновременный прием лекарств от двух вирусов может оказаться несовместимым, привести к осложнениям и развитию негативных реакций со стороны организма. Поэтому, если у ребенка появились первые симптомы заболевания, необходимо обращаться к врачу. Разбираться с причиной респираторного заболевания у него и коронавирус это или грипп, а возможно "микс"-инфекция, должен специалист.

Можно ли защитить ребенка от инфицирования COVID-19 и гриппом?

Проведение многочисленных исследований подтвердило тот факт, что двойное заражение возможно. Также есть информация о том, что совмещение вирусов способно спровоцировать осложнения. Кроме этого, пока не понятно, чем можно эффективно лечить COVID-19 и как такая терапия будет сочетаться с традиционной, которую принято назначать при сезонном гриппе. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют заниматься профилактикой, особенно тем, кто входит в группу риска (дети, беременные и пожилые).

Вакцинация детей от гриппа в этом году актуальна как никогда. Это отличный способ не только защитить малыша от гриппа, а также облегчить течение болезни, если заражение гриппом все же произойдет. Ученые из Бразилии обратили внимание на тот факт, что пациенты, которые ранее были привиты от гриппа, намного легче переносили COVID-19. У них реже наблюдались различные осложнения и не требовалась интенсивная терапия.

От коронавируса вакцины в Украине пока нет, от гриппа – в большом дефиците. Кроме сбалансированного питания, прогулок на свежем воздухе, врач может назначить препарат прямого противовирусного действия, например сироп Флавовир (в состав которого входит жидкий экстракт протефлазид). Почему именно Флавовир? Известно, что вирусы гриппа и коронавирусы это РНК-вирусы. Флавоноиды, входящие в состав препарата Флавовир, подавляют вирусспецифические ферменты и вирус не может себя копировать. Сироп подавляет размножение вирусов ОРВИ и гриппа, уменьшает количество, которые вызывают симптомы и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета. Также, по рекомендации врача Флавовир можно принимать для профилактики респираторных вирусных инфекций и гриппа, в том числе пандемических штаммов.