Бессимптомная беда: "легкая" коронавирусная болезнь у детей оказалась коварной

Коронавирусы, которые до недавнего времени вызывали легкие простудные заболевания у детей и были не на слуху, сегодня рассматриваются как одни из самых опасных вирусов. "Корона" потеснила даже вирус гриппа, который славится своими осложнениями.

Новый коронавирус обладает такой же способностью – от его осложнений погибают пациенты с хроническими заболеваниями, люди преклонного возраста. При чем есть данные, что вирус может иметь отсроченное действие, а его повреждающий эффект на организм обусловлен взаимодействием с особыми рецепторами, которые кроме верхних и нижних отделов дыхательных путей обнаружились в стенках сосудов, кишечнике, почках и других внутренних органах. Такое особенное взаимодействие натолкнуло экспертов на мысль о том, что воспаление легких, как при традиционных острых респираторных вирусных инфекциях, к которым относится грипп, может быть далеко не самым опасным осложнением коронавирусной инфекции. От нее страдает множество органов, поэтому последствия могут быть отсрочены примерно на 2 недели.

Для детей ситуация не менее актуальна. До сих пор коронавирусы хоть и являлись частыми виновниками простуды, но заболевание по утверждению медиков у детей протекало в большинстве случаев легко и без тяжелых последствий. Из осложнений, по данным, полученным из Китая, чаще всего дети болели пневмонией, что очевидно, так как легкие часто поражаются при ОРВИ, а при гриппе – это самое распространенное осложнение. Но со временем врачи начали диагностировать у детей множественное поражение внутренних органов, чаще всего – сердца и желудочно-кишечного тракта. Это дало повод говорить о двухволновом течении заболевания у детей: во время первой волны симптомы заболевания слабо выражены или их вообще нет, (но при этом происходит активное выделение вируса в окружающую среду), и вторая волна – когда проявляются вызванные вирусом множественные поражения внутренних органов, которые врачи называют Кавасаки-подобным, или педиатрическим системным воспалительным, синдромом, а некоторые считают его аналогом коронавирусной инфекции у детей.

Это значит, что попавший в организм ребенка вирус запускает механизмы, постепенно вызывающие расстройства в работе прежде всего тех органов, которые имеют нужные вирусу рецепторы. Но происходит это не так быстро, как, например, при тяжелом гриппе.

В длительности инкубационного периода при инфицировании коронавирусом у детей также есть особенности. Известно, что простудное заболевание развивается быстро, а симптомы появляются буквально на 2-3 день. При заражении коронавирусом ситуация выглядит немного иначе: вирус долго зреет в организме – сегодня говорят, что инкубационный период у него длится в 2-3 раза дольше, чем у вируса гриппа, и может достигать 14 дней. У детей этот период может растягиваться до 24 дней.

Выделение вируса начинается за 1-2 дня до появления первых симптомов, которые могут быть или слабо выражены, или отсутствовать. Важно, что генетический материал (РНК) вируса у детей может определяться до 22 дня болезни и дольше, в испражнениях – до 28 дней не всегда в активной форме. Эти цифры указывают на то, что вирус в детском организме может присутствовать достаточно длительное время.

Разница в симптомах ОРВИ и коронавирусной инфекции у детей: насколько она значима?

Имеющиеся сегодня данные, полученные при анализе заболеваемости коронавирусом у детей, позволили говорить врачам о преимущественно легком, а в некоторых случаях бессимптомном течении заболевания. Ведь только у половины (50%) заболевших детей определяются симптомы поражения дыхательной системы, такие как повышение температуры тела, кашель и боль в горле. Крайне редко у детей возникают головная боль, общая слабость, боль в мышцах, насморк, свистящие дыхание. Однако это не значит, что заражение коронавирусом можно считать безопасным, так как более тяжелое течение заболевания имело место у младенцев и детей до 5 лет, страдающих хронической патологией (ожирение, диабет). А спустя 2 недели у некоторых бессимптомных детей возникала лихорадка – когда температура тела повышалась до 40 °С, на теле появлялись сыпь, отечность, наблюдались симптомы конъюнктивита, дети жаловались на боль в руках и ногах, в животе, тошноту, рвоту. Эти явления трактовались врачами как педиатрический системный воспалительный синдром и требовали лечения в больнице.

У детей часто возникали так называемые посткоронавирусные симптомы, к которым относят "коронавирусные пальцы" – когда на отдельных фалангах появляются явления воспаления сосудов (кожного васкулита), которые сопровождались болезненностью и внешне были похожи на отморожение. Возможно появление сыпи, которая напоминает высыпания при ветряной оспе. Дискутируется возможность поражения нервной системы, развитие психических расстройств (депрессии, тревожности, нарушений сна, посттравматического стресса).

Как относиться к этим данным?

Мнения врачей, как и общества, разделились. Одни утверждают, что коронавирусные заболевания у детей протекают легко и беспокоиться не о чем. Другие высказывают мнение, что новый коронавирус отличается от "старых", вызывающих ОРВИ у детей, и аргументируют его статистическими данными: возникавшие ранее коронавирусные эпидемии, которые являются ближайшими родственниками нового коронавируса, сопровождались большей смертностью среди детей – около 8,5–40% по сравнению с 3,5–5% при сегодняшней коронавирусной инфекции на данный момент. В любом случае, с коронавирусом и вызываемым им заболеванием не все так просто, и даже если сейчас ребенок, побывавший в контакте с заболевшим, выглядит совершенно здоровым, это не значит, что вирус не напомнит о себе спустя 2 недели.

Поэтому к здоровью детей нужно относиться очень внимательно. Особенно если они общались с человеком, у которого подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Если такой контакт произошел, не стоит успокаивать себя информационными штампами о том, что это заболевание у детей протекает легко, а симптомы могут и не появиться.

При первых симптомах острой респираторной инфекции или гриппа родителям важно немедленно обсудить этот вопрос с врачом – прежде всего, в разрезе противовирусной терапии, которая на начальной стадии заболевания имеет первостепенное значение. Если врач сочтет нужным, он назначит ребенку прямой противовирусный препарат Флавовир. Действующее вещество препарата – жидкий экстракт протефлазида – угнетает активность вирусных ферментов и блокирует способность вирусов гриппа и ОРВИ воспроизводить собственные копии в клетках человека.

Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день информация о коронавирусной инфекции пока не дает ответов на все вопросы. Однако результаты наблюдения за заболевшими детьми свидетельствуют о том, что новый вирус для них не так безобиден, как это казалось в начале пандемии.