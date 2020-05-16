Врачи предупредили о скрытой угрозе COVID-19: проявляется через много лет

Пациенты, которые переболели коронавирусом COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.

К такому выводу пришли ученые под руководством Хуайнонга Чена из больницы Тяньцзинь, Китай. Исследователи выяснили, что люди, которые побороли атипичную пневмонию в 2002–2003 годах, спустя 12 лет получили диабет, пишут "Известия".

Сахарный диабет

Исследование показало, что коронавирус в большом количестве локализуется в эндокринной части поджелудочной железы, а ее клетки вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Таким образом, ученые предположили, что из-за этого у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа, появится острый инсулинозависимый сахарный диабет.

Также, помимо диабета, у пациентов были обнаружены и другие болезни. Например, повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма глюкозы и липидов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что высокая смертность пациентов от COVID-19 связана с различными воспалительными процессами в организме.

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