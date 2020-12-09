Вакцинация людей с диабетом от COVID-19 должна быть приоритетной, – ученые

У больных диабетом в три раза выше риск попасть в больницу и тяжелого COVID-19

Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в 3 раза больший риск госпитализации с COVID-19 и более тяжелое течение инфекции, поэтому они должны получить прививку одними из первых.

Как пишет Medscape, работа, проведенная в Медицинском центре Университета Вандербильта, США, является первым исследованием, в котором проводится проспективная оценка как стационарных, так и амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Полученный учеными результат очень важен, поскольку Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по-разному классифицировали типы диабета с точки зрения сопутствующих заболеваний, которые увеличивают риск тяжелого COVID-19. Авторы исследования считают, что "оба типа диабета нужно поставить в один ряд", поскольку при наличии диабета 1 или 2 типа шансы попасть в больницу увеличиваются в три или четыре раза, как и риск тяжести заболевания и смертности.

Появление вакцин от коронавируса выглядит многообещающими для пациентов с диабетом.

"Основываясь на первоначальных пресс-релизах компаний Pfizer и Moderna, я оптимистичен в отношении того, что эти вакцины могут снизить повышенную заболеваемость и смертность от COVID-19, с которыми сталкиваются пациенты с диабетом", – говорит ведущий автор публикации и доктор медицины Джастин Грегори.

Ранее MedOboz писал, что распространенным осложнением диабета является ухудшение зрения. Диабетическая ретинопатия возникает из-за нарушения микроциркуляции сетчатки, постоянной гипергликемии и изменений метаболизма.

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