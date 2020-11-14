Сахарный диабет и его влияние на зрение

По случаю Всемирного дня диабета, который отмечается 14 ноября, эксперты напоминают, что зрение также может ухудшаться при данной патологии. Это эндокринное заболевание является одной из основных причин слепоты.

О влиянии сахарного диабета на зрение, о причинах развития ретинопатии, ее симптомах, выявлении и профилактике пишет La Repubblica.

Когда человек замечает ухудшение зрения, он думает, что это только возрастная проблема, в то время как это часто является началом воспалительных процессов сетчатки, вызванных диабетом. Фактически, диабет входит в тройку основных причин слепоты. Например, диабетическая ретинопатия, возникающая, главным образом, из-за длительного повреждения мелких кровеносных сосудов сетчатки, может вызывать 1,9% нарушений зрения и 2,6% слепоты.

Влияет ли диабет на глаза?

Да, такая тяжелая болезнь, как диабет, поражает органы зрения. Это осложнение наблюдается и у пациентов с диабетом І типа, которые получают инсулин, и у больных диабетом II типа, особенно при наличии лишнего веса. Другими органами-мишенями заболевания также являются почки и стопы.

Причины диабетической ретинопатии

Нарушение микроциркуляции сетчатки, постоянно повышенный уровень глюкозы в крови, а также нарушения метаболизма, вызванные диабетом, являются основными причинами ретинопатии. Стенки кровеносных сосудов теряют свою прочность и жидкость может попадать в сетчатку, вызывая накопление токсичных веществ. Заболевание прогрессирует медленно и человек не сразу замечает проблемы со зрением.

Формы ретинопатии

Непролиферативная – из-за закупорки пораженных сосудов возникают ишемические участки, это своего рода микроинфаркты сетчатки.

Пролиферативная – когда нарушено кровообращение, организм пытается исправить это образованием новых сосудов. В данной ситуации разрастание новых сосудов критично, поскольку они очень хрупкие и пропускаю жидкость к сетчатке.

Диабетический макулярный отек

Диабет также может оказывать пагубное влияние на макулу, которая является частью сетчатки. Увеличивается риск отека желтого пятна, известного как диабетический отек желтого пятна. Со временем это состояние может ослабить способность четко видеть, вызывая частичную потерю зрения и даже слепоту. Это осложнение обычно развивается у людей, у которых уже есть другие признаки диабетической ретинопатии.

Симптомы

Больной диабетом может иметь хорошее зрение в течение многих лет, даже если у него есть начальные изменения сетчатки, такие как экссудация или кровоизлияние. Затем прогрессирующая потеря клеток вызывает постепенное ухудшение зрения. В других случаях пациент не чувствует беспокойства до поздних стадий заболевания, когда происходит серьезная и внезапная потеря зрения из-за внутриглазных кровотечений.

Распознать ретинопатию можно по затуманиванию зрения, появлению "мошек" перед глазами, кровоизлияниям в сетчатку и стекловидное тело. Иногда офтальмолог, исследуя сетчатку, обнаруживает диабет у пациентов, которые даже не подозревали, что имеют такую серьезную болезнь. Снижение зрения является симптомом поздней стадии ретинопатии.

Профилактика

Повреждений сетчатки можно избежать, тщательно контролируя уровень сахара в крови, кровяное давление и уровни циркулирующих липидов в крови, таких как холестерин и триглицериды. Важное значение имеет правильное питание и контроль веса. Пациенты, страдающие диабетом в течение 5 лет, должны ежегодно проходить обследование у офтальмолога для своевременного выявления нарушений в сетчатке.

С таким диагнозом, как диабет, сложно смириться. Многие пациенты испытывают гнев по отношению к болезни, которую нужно будет лечить всю жизнь. Специалисты рекомендуют обращаться к психологу, который поможет адекватно справиться с проблемой. Принятие болезни и усердная забота незаменимы при лечении глазных болезней у больного с диабетом.