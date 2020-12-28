Прием лекарств от диабета может вызвать серьезное осложнение при COVID-19

При заражении коронавирусом у больных диабетом, которые принимают препараты для снижения уровня сахара, может повышаться риск развития диабетического кетоацидоза.

Такое предположение сделали исследователи из Brigham and Women's Hospital, передает MedicalХpress.

Диабетический кетоацидоз – редкое, но серьезное осложнение сахарного диабета, способное привести к летальному исходу. Это состояние характеризуется тем, что клетки организма не получают достаточно глюкозы для исполнения своих функций. Нехватка глюкозы компенсируется за счет метаболизма жиров, что приводит к накоплению кетонов.

Были изучены пять случаев развития диабетического ацидоза у пациентов с COVID-19, которые поступили в стационар для лечения основного заболевания – сахарного диабета. Все больные принимали селективные ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2i). Авторы рекомендуют приостановить прием таких лекарств в случае болезни, потери аппетита.

Также они подозревают, что COVID-19 может быть причиной повышенного риска диабетического кетоацидоза. При заражении вирус связывается с клетками поджелудочной железы, вырабатывающими инсулин, и может оказывать на них токсическое действие. Еще одним фактором может быть повышение уровня цитокинов, которое является частью иммунного ответа на инфекцию.

Ранее MedOboz писал, что пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в три раза больший риск госпитализации с COVID-19 и более тяжелое течение инфекции, поэтому они должны получить прививку одними из первых.

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