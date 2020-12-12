Препарат компании Eli Lilly показал высокую эффективность в лечении диабета

Использование тирзепатида привело к снижению уровня гликозилированного гемоглобина (A1C) и массы тела у взрослых с сахарным диабетом 2 типа.

Как сообщается на сайте Eli Lilly, эффективность и безопасность препарата оценивалась в ходе плацебо-контролируемого исследования SURPASS-1.

В результате применения тирзепатида в самой высокой дозе (15 мг) удалось снизить уровень А1С на 2,07%, а массу тела на – на 9,5 кг. Более половины участников, получивших лекарство, достигли уровня A1C менее 5,7% , который наблюдается у людей без диабета.

Уровень гликозилированного гемоглобина отображает среднее содержание сахара в крови за длительный период. Данный показатель отображается единицах SI (в ммоль/моль) и единицах NGSP (в %). Значение HbA1c ≥ 6,5% – диагностический критерий сахарного диабета. Для диагностики предиабета используют уровень А1С 5,7-6,4%.

Тирзепатид проявляет агонистические эффекты как в отношении рецептора глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP), так и рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). В доклинических моделях было показано, что GIP снижает потребление пищи и увеличивает расход энергии, что приводит к снижению веса, а в сочетании с агонистом рецептора GLP-1 может оказывать большее влияние на глюкозу и массу тела.

Ранее MedOboz писал, что пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в три раза больший риск госпитализации с COVID-19 и более тяжелое течение инфекции, поэтому они должны получить прививку одними из первых.