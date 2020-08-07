Появились фото уникальной операции по пересадке поджелудочной во Львове: донором стал умерший мужчина

Первая в Украине трансплантация поджелудочной железы, которую провели во Львове, стала возможной благодаря посмертном донорству.

Об этом написал на своей странице в Facebook львовский городской голова Андрей Садовый. По его словам, орган изъяли у 38-летнего жителя области, у которого случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Операция состоялась в ночь на 7 августа "24 канал"

Донором посмертно стал 38-летний мужчина с разрывом аневризмы "24 канал"

В целом мужчина спас жизнь трем пациентам "24 канал"

"Состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс. Всего за эту ночь в больнице три человека получили четыре новых органа – сердце, две почки и поджелудочную", – отметил мэр Львова.

По словам Садового, почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Следовательно, операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней.

Команда хирургов Львовской больницы скорой помощи "24 канал"

Врачи изъяли у умершего сердце, две почки и поджелудочную "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

первую в Украине трансплантацию поджелудочной железы провели ночью 7 августа во Львовской больнице скорой помощи.

Ранее в Институте сердца в Киеве впервые за 15 лет провели уникальную операцию по трансплантации сердца. Донором для 62-летнего киевлянина, который год ждал органа, стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года

Ранее в Украине обновили перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. К нему добавили еще 12 больниц.

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