Появились фото уникальной операции по пересадке поджелудочной во Львове: донором стал умерший мужчина

Первая в Украине трансплантация поджелудочной железы, которую провели во Львове, стала возможной благодаря посмертном донорству.
Об этом написал на своей странице в Facebook львовский городской голова Андрей Садовый. По его словам, орган изъяли у 38-летнего жителя области, у которого случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга.
Операция состоялась в ночь на 7 августа
"24 канал"
Донором посмертно стал 38-летний мужчина с разрывом аневризмы
"24 канал"
В целом мужчина спас жизнь трем пациентам
"24 канал"
"Состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс. Всего за эту ночь в больнице три человека получили четыре новых органа – сердце, две почки и поджелудочную", – отметил мэр Львова.
По словам Садового, почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Следовательно, операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней.
Команда хирургов Львовской больницы скорой помощи
"24 канал"
Врачи изъяли у умершего сердце, две почки и поджелудочную
"24 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL:
первую в Украине трансплантацию поджелудочной железы провели ночью 7 августа во Львовской больнице скорой помощи.
Ранее в Институте сердца в Киеве впервые за 15 лет провели уникальную операцию по трансплантации сердца. Донором для 62-летнего киевлянина, который год ждал органа, стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года
Ранее в Украине обновили перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. К нему добавили еще 12 больниц.
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