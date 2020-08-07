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/ Эндокринология

Появились фото уникальной операции по пересадке поджелудочной во Львове: донором стал умерший мужчина

1.2т
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Первая в Украине трансплантация поджелудочной железы, которую провели во Львове, стала возможной благодаря посмертном донорству.

Об этом написал на своей странице в Facebook львовский городской голова Андрей Садовый. По его словам, орган изъяли у 38-летнего жителя области, у которого случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Операция состоялась в ночь на 7 августа

Операция состоялась в ночь на 7 августа

"24 канал"

Донором посмертно стал 38-летний мужчина с разрывом аневризмы

Донором посмертно стал 38-летний мужчина с разрывом аневризмы

"24 канал"

В целом мужчина спас жизнь трем пациентам

В целом мужчина спас жизнь трем пациентам

"24 канал"

"Состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс. Всего за эту ночь в больнице три человека получили четыре новых органа – сердце, две почки и поджелудочную", – отметил мэр Львова.

По словам Садового, почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Следовательно, операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней.

Команда хирургов Львовской больницы скорой помощи

Команда хирургов Львовской больницы скорой помощи

"24 канал"

Врачи изъяли у умершего сердце, две почки и поджелудочную

Врачи изъяли у умершего сердце, две почки и поджелудочную

"24 канал"

Появились фото уникальной операции по пересадке поджелудочной во Львове: донором стал умерший мужчина

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Здоровье
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
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