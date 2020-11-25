Половые гормоны защищают от тяжелых симптомов при COVID-19 – исследование

Гормоны репродуктивной системы женщин играют защитную роль при коронавирусной болезни.

К такому выводу пришел ученый Грациано Пинна, проанализировав имеющиеся данные о связи гормонов с COVID-19. Его статья была опубликована в журнале Trends in Endocrinology and Metabolism.

По мнению исследователя, половые стероиды (эстроген и прогестерон) способны влиять на тяжесть симптомов у больных коронавирусной инфекцией. Это предположение основывается на таких функциях этих молекул:

обеспечение противовоспалительного действия;

изменение компетентности иммунных клеток;

стимуляция выработки антител;

стимуляция восстановления респираторных эпителиальных клеток;

подавление рецептора ACE2 (основных "ворот" для проникновения SARS-CoV-2 в клетки).

Между мужчинами и женщинами с COVID-19 существует разница между тяжестью симптомов и госпитализацией в отделения интенсивной терапии, при этом женщины более устойчивы.

MedOboz ранее писал, что ученые назвали возможный первый признак коронавируса. Больные COVID-19 жалуются на неприятные ощущения в носу и рту еще до потери вкуса и обоняния.