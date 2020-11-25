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/ Эндокринология

Половые гормоны защищают от тяжелых симптомов при COVID-19 – исследование

  • Половые гормоны женщин способны влиять на тяжесть симптомов у больных коронавирусной инфекцией

  • Они могут стимулировать выработку антител и препятствовать вирусу проникать в клетки

1.7т
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Гормоны репродуктивной системы женщин играют защитную роль при коронавирусной болезни.

К такому выводу пришел ученый Грациано Пинна, проанализировав имеющиеся данные о связи гормонов с COVID-19. Его статья была опубликована в журнале Trends in Endocrinology and Metabolism.

По мнению исследователя, половые стероиды (эстроген и прогестерон) способны влиять на тяжесть симптомов у больных коронавирусной инфекцией. Это предположение основывается на таких функциях этих молекул:

  • обеспечение противовоспалительного действия;

  • изменение компетентности иммунных клеток;

  • стимуляция выработки антител;

  • стимуляция восстановления респираторных эпителиальных клеток;

  • подавление рецептора ACE2 (основных "ворот" для проникновения SARS-CoV-2 в клетки).

Между мужчинами и женщинами с COVID-19 существует разница между тяжестью симптомов и госпитализацией в отделения интенсивной терапии, при этом женщины более устойчивы.

MedOboz ранее писал, что ученые назвали возможный первый признак коронавируса. Больные COVID-19 жалуются на неприятные ощущения в носу и рту еще до потери вкуса и обоняния.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
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