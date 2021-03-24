Жить в то время, когда постоянно происходят изменения, сложно для всех. При этом особая тревога, связанная с неуверенностью в будущем, постоянно сопровождает тех больных сахарным диабетом, жизнь которых зависит от ежедневного введения индивидуально назначенного препарата инсулина.

Все хорошо помнят, как еще несколько лет назад инсулины, закупленные за не всегда вовремя проведенные региональные тендеры, выдавались больным в поликлиниках, а в тех многочисленных случаях, когда полученные инсулины не улучшали состояние больного, их изменение на более современные происходило только в стационаре с процедурой подтверждения специальной комиссией. Такая система обеспечения жизненно необходимыми лекарствами была неудобной ни для пациентов, ни для врачей, а также имела очевидные признаки возможной коррупционной составляющей.

Именно поэтому введение в Украине в 2017 году пилотного проекта по реимбурсации инсулинов с началом ведения электронного реестра инсулинозависимых пациентов было действительно революционным шагом. За прошедшее время все медицинское сообщество нашей страны положительно оценило новые изменения и предоставленые возможности для эффективной помощи при сахарном диабете: отсутствие зависимости в назначениях инсулинов от результатов тендера; отмена необходимости госпитализации и прохождения комиссий; получение пациентами необходимых инсулинов в аптеках по предварительно выписанному рецепту.

А наиболее важным стало то, что новая система предоставила возможность врачу назначить пациенту тот препарат инсулина, который действительно соответствует его потребностям и реализовать право каждого пациента получить по его желанию более современный, а потому потенциально более эффективный и безопасный препарат инсулина. Следует отметить, что такие желаемые позитивные изменения произошли довольно быстро. Когда на старте программы реимбурсации только 10% больных сахарным диабетом получали аналоговые инсулины, в настоящее время в среднем по Украине 20%, в некоторых регионах и 30% пациентов получают современные препараты аналогов инсулина.

Новым направлением в отечественном здравоохранении стало внедрение современного мирового опыта использования фармакоэкономических подходов и применения методологии оценки медицинских технологий для обеспечения максимальной доступности пациентов к необходимым им лекарств, что особенно актуально при реформировании системы обеспечения инсулинами пациентов с сахарным диабетом.

В качестве примера, приведем результаты нескольких фармакоэкономических исследований схем лечения различными видами инсулина, проведенных учеными других стран. В частности, исследования "Сравнительный анализ стоимости лечения инсулинозависимых пациентов в Болгарии" (2013), где использован метод анализа стоимости заболевания, установило, что хотя человеческий инсулин является более дешевым, использование аналоговых инсулинов оказалось финансово выгодным в долгосрочной перспективе, поскольку при этом существенно снижаются значительные расходы на госпитализацию и лечение осложнений сахарного диабета. Аналогичные данные были получены в результате исследования "Стоимость госпитализации через микрососудистые и макрососудистые поражения у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов в Болгарии" (2015).

Показательными есть исследования с использованием метода анализа влияния соответствующей фармакотерапии на бюджет. Например, "Оценка использования инсулина и соотношение цены и качества при сахарном диабете 2-го типа в Великобритании" (2013) где вычислено как бы повлиял на бюджет переход всех пациентов с аналоговых инсулинов длительного действия на человеческие НПХ-инсулины. Так, по состоянию на 2013 год, общие затраты на лечение пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в Великобритании составляли 3,9 млрд фунтов стерлингов, в том числе расходы на лекарственные средства - 397 млн ​​фунтов. Согласно результатам моделирования, в случае перехода на НПХ-инсулин, краткосрочная экономия составила бы 26 млн фунтов в год, однако в долгосрочной перспективе расходы увеличились бы на 284 млн фунтов стерлингов.

Следовательно, лица, принимающие решения об обеспечении больных сахарным диабетом в Украине препаратами инсулина должны учитывать мировой опыт и доказанные знания о том, что общие расходы на здравоохранение необязательно уменьшатся, если предоставить больным более дешевые препараты.

В настоящее время нас ожидают новые изменения в системе обеспечения лекарствами больных сахарным диабетом - с 1 июля 2021 реимбурсация инсулинов переходит под опеку Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Недавно командой НСЗУ обнародованы возможные будущие правила функционирования системы, ознакомление с которыми вызвало обоснованное беспокойство в медицинских и фармацевтических специалистов, инсулинозависимых больных и членов их семей.

Так, анализ предложенного категорийного распределения больных, имеющих право на получение (с возмещением средств, то есть реимбурсацией) конкретных видов инсулинов указывает на то, что не все будущие изменения имеют прогрессивные признаки, а некоторые наоборот - характерные для движения в прошлое. Так, теперь подавляющему большинстве пациентов в Украине предлагается безвозмездно получать только препараты человеческого инсулина во флаконах, а перевод на аналоги инсулинов будет возможным только после их госпитализации с тяжелой гипогликемией. Через данные изменения даже такая социально чувствительная категория населения, как беременные с сахарным диабетом, в обозримом будущем не смогут бесплатно получить аналоговые инсулины. А беременные в Украине составляют не более 15% от всех инсулинозависимым пациентов. Возможно в настоящее время команда НСЗУ считает это экономически выгодным для государства, но вспомним убедительные результаты вышеуказанных мировых исследований.

Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что результаты многочисленных фармакоэкономических исследований четко констатируют - недостаточный контроль сахарного диабета значительно увеличивает общие расходы на его лечение! Следовательно, повышение уровня использования современных противодиабетических лекарственных средств, которые позволяют лучше компенсировать больного, снижают риск возникновения гипогликемии и осложнений сахарного диабета, позволит в целом сократить расходы системы здравоохранения.