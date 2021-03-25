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Эффективность вакцины AstraZeneca оказалась меньше заявленной

15.7т
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AstraZeneca пересчитала данные исследования об эффективности своей вакцины и пришла к выводу, что в предотвращении симптоматического COVID-19 она эффективна на 76% вместо 79%, заявленных ранее на этой неделе.

Пересчет данных пришлось провести после того, как независимая комиссия обвинила фармацевтическую компанию в сборе данных с целью рекламировать вакцину, сообщает АР.

Группа в резком письме компании и руководителям здравоохранения США заявила, что AstraZeneca не учла при анализе некоторые случаи заражения коронавирусом, что может подорвать доверие к вакцине.

Отмечается, что подобные споры обычно остаются конфиденциальными, однако в этом случае национальные институты здравоохранения публично призвали AstraZeneca исправить неточности в исследовании.

Несмотря на меньший процент эффективности, согласно новым результатам, вакцина AstraZeneca на 85% защищает от возможности заболеть людей 65 лет и старше.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала, что препарат эффективен на 79% для предотвращения заражения болезнью и на 100% для избежания ее тяжелой формы и госпитализации.

  • Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки SII.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Теги
исследование вакцина AstraZeneca Вакцина от коронавируса
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