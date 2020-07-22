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Карина Бондаренко
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Доказан еще один способ передачи коронавируса

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Американские ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем. Наиболее опасными оказались самые мелкие частицы, которые возникают при дыхании, разговоре и кашле.

Исследователи смогли заразить культуры клеток легких с помощью образцов воздуха, который выдыхали носители коронавирусной инфекции. Предварительные результаты опытов опубликовали на medRxiv.

"Наши опыты на практике показывают, что частицы коронавируса есть в мельчайших каплях аэрозолей, которые легкие человека производят во время нормального дыхания, речи или кашля. Это говорит о том, что меры по предотвращению распространения подобных частиц критически важны для того, чтобы сдерживать эпидемию COVID-19", – отметили ученые.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали группы крови, наиболее подверженные COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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