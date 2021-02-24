Врачи назвали необычные признаки тромбоза вен

Врачи из Германии назвали необычные признаки тромбоза вен, среди которых есть даже одышка.

Как пишет Focus со ссылкой на Немецкое общество ангиологии, чаще всего встречается глубокий тромбоз, который сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки.

Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом).

По словам специалистов, для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока.

Врачи предупредили, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью, чтобы не допустить шока и сердечной недостаточности.

Как сообщал OBOZREVATEL, пребывание в сидячем положении за столом в течение длительного времени может привести к образованию смертельно опасного тромбоза вен.