Врачи назвали главные симптомы COVID-19 у детей

Основными симптомами коронавируса у детей являются повышение температуры, диарея и рвота.

Об этом сообщило издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, которое провели медики в четырех китайских больницах. Они проанализировали 34 пациента в возрасте от одного года до 12 лет.

Если среди взрослых, за которыми наблюдали врачи, лихорадка появилась только у 44%, то среди детей этот показатель составил 76%. Еще у 62% детей отметили сильный кашель, по 12% – диарею и рвоту.

В исследовании отметили, что проблемы с органами дыхания у детей появляются не сразу. Медики уточнили, что всех пациентов, за которыми наблюдали, вылечили и выписали домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы, был обнаружен новый симптом, который может быть связан с проявлением коронавирусной инфекции.