Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на COVID-19

Человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса, однако положительный результат наверняка свидетельствует о болезни.

Об этом ТСН рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. Некоторые люди, получив позитивный результат на COVID-19, не имеют никаких симптомов.

По словам медика очень важно, какой метод тестирования использовали для определения COVID-19.

"Если говорим о быстрых тестах, мы можем иметь большую погрешность, будут как ложноположительные тесты, так и ложноотрицательные. На сегодняшний день быстрые тесты не используются для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР", – объяснила врач.

По ее словам в 25% случаев тестирования методом ПЦР может быть ложноотрицательными.

"Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода. Это нужно понимать. Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных. Поэтому, если мы получаем положительный анализ ПЦР, это на 99-100% означает, что мы больны", – резюмировала Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство здравоохранения Украины направило запрос в Кабинет министров на выделение около двух миллиардов гривен на новый метод тестирования коронавирусной инфекции – экспресс-тест на антиген COVID-19.