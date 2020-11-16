Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Врач назвала самые частые осложнения от COVID-19

  • Вирус в первую очередь поражает легочную ткань

  • Частым последствием коронавирусной болезни является тромбоз сосудов

  • COVID-19 негативно влияет на нервную систему и психику

1.5т
Читать материал на украинском

Коронавирус поражает практически все органы и системы человеческого организма: легкие, почки, сердце, нервную систему.

Об этом в интервью изданию "Ваше здоровье" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, вирус в первую очередь поражает легочную ткань, в результате чего развивается фиброз легких. Поэтому она порекомендовала людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

Это связано с тем, что грипп также поражает нижние дыхательные пути. И "наложение" этого заболевания на фиброз может привести к очень тяжелым последствиям.

Кроме того, по словам Голубовской, у некоторых пациентов может развиваться почечная недостаточность. Также частым последствием коронавирусной болезни является тромбоз сосудов.

"Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении", – рассказала медик.

Она также отметила негативное влияние коронавируса на центральную нервную систему и психику. Оно связано с гипоксией и применением некоторых лекарственных препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в Великобритании обнаружили, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха, добавив, что такие проблемы требуют раннего выявления и неотложного лечения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Болезни и лечение

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости