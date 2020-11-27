О витамине D во время пандемии только немой не говорит, он из "антиковидной" тройки самый популярный. Но как понять, нужно ли его принимать или нет, а если да, то сколько.

Оптимальный уровень витамина D в организме составляет 75–150 нмоль/л. Свежие научные публикации подтверждают его способность снижать риск инфицирования коронавирусом, тяжелого течения и летального исхода.

Анализ данных в одной из статей показал, что у 80% пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдался дефицит витамина D.

Есть ли какие-то рекомендации по его приему? Да, например, в Англии в профилактических целях рекомендованная доза составляет 400МЕ. Однако многие специалисты, считают ее недостаточной и настаивают на дозе в 10 раз больше.

Люди старшего возраста из-за лишнего веса и недостатка или дефицита витамина D являются наиболее уязвимой группой населения перед коронавирусом. Дозы 400МЕ может не хватать для нормальной работы иммунитета.

Согласно данным европейского регулятора продуктов питания, детям до года можно принимать не больше 1000ME в день, от 1 года до 10 лет – не больше 2000ME, взрослым – до 4000МЕ. Более высокие дозировки – только под присмотром врача.

Какова роль витамина D в организме? Если его уровень понижен, то растет риск развития инфекционных, аллергических и аутоиммунных заболеваний. Есть мнение, что для профилактики ковида витамин D малоэффективен, а вот для предотвращения осложнений – очень важен.

Как витамин D связан с иммунной системой: ускоряет дозревание макрофагов, снижает синтез провоспалительных цитокинов, способствует образованию антимикробных пептидов. Он участвует как в клеточном, так и в гуморальном иммунитете.

Определить уровень витамина D можно, сдав кровь на анализ. От полученного результата будет зависеть, надо принимать витамин или нет. Но это все решается с лечащим врачом, никакой самодеятельности.

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