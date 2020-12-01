ВИЧ-инфекция: что нужно знать о путях передачи и методах профилактики

Первый день зимы – Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечают 1 декабря, однако беречь свое здоровье от такого опасного вируса, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), нужно и в остальные 364 дня.

MedOboz решил напомнить о том, как инфекция передается и какие существуют методы защиты.

Что такое СПИД?

Это аббревиатура от синдрома приобретенного иммунодефицита человека. СПИД является последней стадией ВИЧ-инфекции. Этот вирус поражает лимфоциты, которые играют важную роль в защите организма от микробных патогенов или злокачественно переродившихся человеческих клеток.

Как защитить себя от ВИЧ и СПИДа?

Поскольку основным путем передачи инфекции является половой, специалисты рекомендуют использовать презервативы в качестве средств защиты, вести сексуальную жизнь с одним партнером. Более 70% случаев заражения ВИЧ в Украине происходит именно во время полового акта.

Кроме этого, инфицироваться можно через кровь (во времяприема инъекционных наркотиков), поэтому во время медицинских процедур нужно использовать только одноразовые стерильные шприцы и иголки. Это касается и инструментов в салонах, где делают пирсинг, татуировки, маникюр и педикюр.

Вертикальный способ передачи ВИЧ предусматривает передачу вируса от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Чтобы предупредить заражение ребенка, беременной матери назначают антиретровирусную терапию, проводят кесарево сечение вместо естественных родов, рекомендуют кормление малыша искусственными смесями.

Как бороться с ВИЧ-инфекцией?

Если говорить о вирусе в окружающей нас среде, например, на поверхностях предметов, то под действием дезинфицирующих веществ (спирта, хлорамина) и высокой температуры он очень быстро гибнет. Однако если вирус попал в организм, уничтожить его невозможно. Лечение инфекции основано на антиретровирусной терапии, которая позволяет снизить вирусную нагрузку на организм и, соответственно, снизить риск дальнейшей передачи вируса.

Самыми эффективными методами профилактики ВИЧ являются презервативы, прием антиретровирусных препаратов в качестве доконтактной профилактики, сокращение числа половых партнеров, использование одноразовых игл и шприцов.

Ранее MedOboz писал, что фармацевтическая компания Merck может предложить миру средство для профилактики ВИЧ. Крупнейший производитель лекарств изучит, насколько эффективно ислатравир, принимающийся перорально и один раз в месяц, может предотвратить заражение.

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