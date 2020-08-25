В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови

Всемирная организация здравоохранения предостерегла от использования плазмы крови людей, которые вылечились от COVID-19, для лечения других пациентов.

Об этом сообщило AP. Это заявление сделали после того, как в США разрешили "экстренное применение" этого препарата для борьбы с коронавирусом.

В публикации отмечено, что такое разрешение не равнозначно признанию плазмы безопасной и эффективной. Исследования того, как она работает и способна ли действительно помогать, до сих пор продолжаются.

"Пока результаты неубедительны. На данный момент все доказательства очень низкого качества", – заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге для прессы.

Она отметила, что ВОЗ считает плазменную терапию экспериментальной и ее следует продолжать изучать.

Также Сваминатан подчеркнула, что лечение трудно стандартизировать: плазму нужно собирать индивидуально, поскольку люди вырабатывают разные уровни антител.

Мартин Ландрей из Оксфордского университета сказал, что терапия с использованием плазмы подает "большие надежды", но до сих пор нет доказательств ее эффективности.

"Существует огромный разрыв между теорией и доказанной пользой", – сказал ученый.

В ВОЗ заявили, что страны могут разрешать использование этого метода, если считают, что польза от него превышает риски, но его целесообразность не следует переоценивать.

Использование плазма людей, которые выздоровели, для лечения больных – это методика столетней давности, которая использовалась для борьбы со вспышками гриппа и кори задолго до вакцинации. Также она была опробована совсем недавно во время вспышки Эболы.

Когда организм сталкивается с новым микробом, он производит белки, называемые антителами, которые специально предназначены для борьбы с инфекцией. Антитела плавают в плазме – желтоватой жидкой части крови. Ее собирают у выздоровевших от COVID-19 пациентов и переливают людям, инфицированным коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, терапия плазмой крови может ускорить выздоровление от COVID-19 до одной недели. Об этом свидетельствуют данные исследований, которые проанализировали и опубликовали ученые из Каролинского института в Швеции и Института здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии.