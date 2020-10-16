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В ВОЗ назвали единственное лекарство, которое помогает лечить COVID-19

  • В ВОЗ отметили, что ремдесивир и интерферон не влияют на предотвращение смерти от COVID-19

  • Эксперты прекратили исследование некоторых препаратов, которые считались перспективными

20.3т
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Единственным препаратом, эффективность которого при лечении больных с тяжелой формой COVID-19 доказана, является дексаметазон.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Соответствующее заявление выложили на сайте организации.

"На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием", – сказал Гебреисус.

Он также отметил, что исследования Solidarity Therapeutics Trial показали, что два других препарата, использующихся в лечении коронавируса, – ремдесивир и интерферон, – практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице.

Кроме того, он отметил, что в июне ВОЗ перестала исследовать применение гидроксихлорохина при лечении COVID-19, а в июле прекратили исследование действия комбинации лопинавира и ритонавира.

Гебреисус добавил, что есть еще много других продолжающихся испытаний терапевтических средств, определенных в Дорожной карте исследований и разработок для COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее британские ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что дексаметазон снизил смертность у пациентов с COVID-19, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

  • Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил результаты клинических испытаний дексаметазона при лечении COVID-19 как научный прорыв.

  • Вместе с тем, в ВОЗ посоветовали назначать дексаметазон с осторожностью из-за его побочных эффектов.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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