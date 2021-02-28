В Украине робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка. Видео

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова впервые в Украине провели уникальную операцию – ребенка прооперировал робот Da Vinci.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук. По его словам, современная медицина "теперь доступна и маленьким украинцам" (посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Медик рассказал, что с помощью робота-хирурга была проведена операция 13-летней пациентке с патологией кишечника.

"Порок трижды пытались устранить с помощью операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаиечная непроходимость. Она страдала от болей, сопровождавшихся рвотой", – отметил Самчук.

Поскольку в развитых странах, где медицина является приоритетом, такие патологии устраняются с помощью роботических систем Da Vinci, родители девочки, узнав о наличии в медучреждении такого аппарата, обратились за помощью.

"С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его", – рассказал врач детали операции.

"Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На адгезиолизис, то есть, ликвидацию спайок, ушло почти 3 час", – добавил Самчук.

По его словам, уже сейчас можно утверждать, что операция прошла успешно – ранний послеоперационный период удовлетворельный, девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. Пациентке предстоит длительная реабилитация, однако она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме.

Во Львове провели уникальную операцию с помощью робота-хирурга. Источник: Facebook Олега Самчука

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года во Львове хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам от одного донора. Им стал 28-летний мужчина, который скончался от инсульта. Врачи неделю боролись за его жизнь.

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