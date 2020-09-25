В Украине начали продавать лекарства от коронавируса: Минздрав сделал заявление

Информация о продаже лекарств от коронавируса, которая распространяется в интернете, является мошеннической.
Об этом предупредило в Telegram-канале Министерство здравоохранения Украины. Граждан призвали не покупать такие препараты.
"В сети интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. Минздрав предостерегает: эта информация не соответствует действительности и распространяется с целью мошенничества", – сказано в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что существуют утвержденные протоколы лечения COVID-19, а препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач.
Кроме того, в министерстве предостерегли Украинская от самолечения и призвали обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия.
Минздрав предупредил о мошенниках.
Telegram-канал Vинздрава Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на специализированных площадках и в соцсетях продают "лекарства" от коронавируса, по телефону можно получить заговор от вируса от потомственной целительницы и заказать "консервированную защиту".
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