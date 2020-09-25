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/ Болезни и лечение

В Украине начали продавать лекарства от коронавируса: Минздрав сделал заявление

4.3т
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Информация о продаже лекарств от коронавируса, которая распространяется в интернете, является мошеннической.

Об этом предупредило в Telegram-канале Министерство здравоохранения Украины. Граждан призвали не покупать такие препараты.

"В сети интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. Минздрав предостерегает: эта информация не соответствует действительности и распространяется с целью мошенничества", – сказано в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что существуют утвержденные протоколы лечения COVID-19, а препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач.

Кроме того, в министерстве предостерегли Украинская от самолечения и призвали обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия.

Минздрав предупредил о мошенниках.

Минздрав предупредил о мошенниках.

Telegram-канал Vинздрава Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на специализированных площадках и в соцсетях продают "лекарства" от коронавируса, по телефону можно получить заговор от вируса от потомственной целительницы и заказать "консервированную защиту".

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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