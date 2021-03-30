В Харькове от малярии умерла женщина, которая вернулась из Африки

В Харькове от малярии умерла женщина 1981 года рождения. Накануне она месяц путешествовала по Танзании, в частности посещала остров Занзибар, где ее кусали комары.

Во время путешествия туристка не болела малярией, перед поездкой и во время нее она не проводила химиопрофилактику, сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины. 14 марта женщина вернулась домой, а уже 19 числа почувствовала ухудшение состояния здоровья.

Харьковчанка жаловалась на общую слабость, головную боль, повышение температуры тела до 38,7 градусов, однако за помощью обратилась лишь через четыре дня. Тогда ее обследовали на наличие коронавируса, но не малярии.

Болезнь подтвердили на следующий день, 24 марта, когда женщину уже госпитализировали. Был обнаружен возбудитель тропической малярии и проведены лечебные мероприятия, однако спасти гражданку не удалось.

По месту жительства умершей провели эпидемиологическое расследование, специалисты задействовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего в течение 2020-2021 годов на Харьковщине зарегистрировано восемь случаев завоза малярии из африканских стран людьми, которые не проводили индивидуальную химиопрофилактику, два из них – летальные.

Напомним, что прививок против малярии сейчас не существует, единственный способ защититься от болезни – получить перед поездкой курс профилактического лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, опасность хантавирусной инфекции заключается в том, что у пациента отсутствуют характерные признаки, которые можно было бы быстро обнаружить и установить диагноз.