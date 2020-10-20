В Британии заразят COVID-19 здоровых людей, чтобы ускорить разработку вакцины

В Великобритании проведут эксперимент, в ходе которого здоровых людей намеренно заразят COVID-19 для изучения болезни и скорейшей разработки вакцины от инфекции.

Об этом сообщило Associated Press. В исследовании примут участие волонтеры в возрасте от 18 до 30 лет, у которых нет проблем со здоровьем.

Подход, называемый исследованием контрольного заражения, рискован, но его сторонники говорят, что он может дать результаты быстрее, чем стандартное исследование, когда ученые ждут, заболеют ли добровольцы, получившие экспериментальное лечение.

"К намеренному заражению добровольцев известным человеческим патогеном никогда не относятся легкомысленно. Однако такие исследования чрезвычайно информативны в плане течения заболевания, даже такого хорошо изучаемого, как COVID-19", – сказал исследователь Питер Оупеншоу.

На первом этапе исследования ученые постараются определить минимальный уровень воздействия, необходимый для возникновения болезни. Затем ученые будут использовать ту же модель заражения, чтобы изучить, как потенциальные вакцины работают в организме, как происходит иммунный ответ организма и возможные методы лечения.

Как сообщила Daily Mail, правительство подтвердило, что Великобритания станет первой страной в мире, которая намеренно заразит здоровых добровольцев коронавирусом.

Во время испытания, начало которого намечено на январь 2021 года, волонтеры будут находиться в специализированной клинике при Королевской больнице в Лондоне, где их симптомы будут тщательно контролироваться. Результаты ожидаются в мае 2021 года.

Исследование контрольного заражения было впервые проведено в 18 веке ученым Эдвардом Дженнером, который подверг восьмилетнего сына своего садовника воздействию вируса, чтобы установить, эффективна ли его экспериментальная вакцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готовится к испытаниям вакцины европейского производства против COVID-19 на добровольцах. Для участия в тестировании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.