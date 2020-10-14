Ученые выявили новое серьезное осложнение от коронавируса

Ученые в Великобритании обнаружили, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха, добавив, что такие проблемы требуют раннего выявления и неотложного лечения.

Об этом написала The Guardian. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале BMJ Case Reports.

В исследовании рассказали о случае 45-летнего мужчины с астмой, который был госпитализирован с COVID-19 на искусственную вентиляцию легких. Он также получал лекарства, включая противовирусный "Ремдесивир" и внутривенные стероиды.

Через неделю после выхода из реанимации у него появился звон в ушах – тиннитус, а затем пропал слух в левом ухе.

По словам исследователей, ни одно из лекарств, которые давали мужчине, не должно было повредить его слух. Ранее у него не было проблем с ушными проходами или барабанными перепонками.

Дальнейшее исследование не выявили никаких признаков аутоиммунных проблем.

Последующие тесты показали, что у пациента была сенсоневральная потеря слуха в левом ухе – ситуация, когда внутреннее ухо или нерв, ответственный за звук, воспалились или повреждены. Лечение стероидами оказалось частично успешным.

Этот случай стал первым в Великобритании, хотя о подобных инцидентах сообщали из других стран.

Доктор Стефания Кумпа, соавтор исследования, сказала, что пока не известно, как COVID-19 может вызвать потерю слуха, но есть возможные объяснения.

"Возможно, вирус Sars-Cov-2 проникает в клетки внутреннего уха и вызывает гибель клеток и/или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, называемые цитокинами, которые могут быть токсичными для внутреннего уха", – сказала она.

Исследователи отметили, что пациентов с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии, следует спрашивать о потере слуха и направлять для оказания неотложной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течение нескольких месяцев все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура и проблемы с сердцем.