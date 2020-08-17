Ученые выяснили порядок появления ранних симптомов при COVID-19

Ученые выявили порядок появления у человека первых симптомов коронавируса, что позволит быстрее распознать болезнь и начать лечение.

Об этом исследователи из Университета Южной Калифорнии рассказали в журнале Frontiers in Public Health. Они проанализировали совместный отчет ВОЗ и Китая с показателями появления симптомов в 55 924 подтвержденных случаев COVID-19.

"Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются люди с другими распространенными заболеваниями и похожими симптомами, например, с гриппом", – сказал профессор Питер Кун, один из авторов работы.

Жар и кашель ассоциируются с различными респираторными заболеваниями, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но время появления симптомов, а также проявления, связанные с желудочно-кишечным трактом, выделяют COVID-19.

В ходе исследования ученые пришли к заключению, что порядок симптомов при COVID-19 следующий:

жар;

кашель;

мышечные боли;

тошнота или рвота;

понос.

"Учитывая, что в настоящее время существуют достаточно эффективные подходы к лечению COVID-19, своевременная идентификация пациентов могла бы сократить время госпитализации", – отметил Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования.

Также ученые отметили, что повышение температуры можно использовать как показатель для скрининга на входе в помещения, а в клинической практике должен учитываться порядок возникновения других признаков COVID-19.

Исследователи надеются, что новые данные позволят пациентам вовремя обратиться за помощью или понять, что им стоит самоизолироваться. Также это позволит врачам исключить другие болезни и начать лечить коронавирус на ранних стадиях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирус представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов. Они разработали приложение для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на их основании.