Ученые выяснили порядок появления ранних симптомов при COVID-19

Ученые выявили порядок появления у человека первых симптомов коронавируса, что позволит быстрее распознать болезнь и начать лечение.
Об этом исследователи из Университета Южной Калифорнии рассказали в журнале Frontiers in Public Health. Они проанализировали совместный отчет ВОЗ и Китая с показателями появления симптомов в 55 924 подтвержденных случаев COVID-19.
"Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются люди с другими распространенными заболеваниями и похожими симптомами, например, с гриппом", – сказал профессор Питер Кун, один из авторов работы.
Жар и кашель ассоциируются с различными респираторными заболеваниями, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но время появления симптомов, а также проявления, связанные с желудочно-кишечным трактом, выделяют COVID-19.
В ходе исследования ученые пришли к заключению, что порядок симптомов при COVID-19 следующий:
жар;
кашель;
мышечные боли;
тошнота или рвота;
понос.
"Учитывая, что в настоящее время существуют достаточно эффективные подходы к лечению COVID-19, своевременная идентификация пациентов могла бы сократить время госпитализации", – отметил Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования.
Также ученые отметили, что повышение температуры можно использовать как показатель для скрининга на входе в помещения, а в клинической практике должен учитываться порядок возникновения других признаков COVID-19.
Исследователи надеются, что новые данные позволят пациентам вовремя обратиться за помощью или понять, что им стоит самоизолироваться. Также это позволит врачам исключить другие болезни и начать лечить коронавирус на ранних стадиях.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирус представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов. Они разработали приложение для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на их основании.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.