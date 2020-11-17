Ученые рассказали об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

У тех, кому антибиотики не давали вообще или выписали их через двое суток, этот показатель составил 22%

У пациентов, которых начали лечить антибиотиками с первых дней, осложнения отметили в 36% случаев

Прием антибиотиков на ранней стадии лечения COVID-19 в 1,5 раза увеличивает риск перехода болезни в тяжелую форму.

Об этом сказано в исследовании группы ученых из Хуачжунского университета науки и технологий. Они изучили течение болезни у 1613 пациентов.

Из них 996 больным начали терапию антибиотиками в течение 48 часов после поступления в стационар, к остальным 617 лечение антибиотиками не применяли совсем или начали это делать не раньше, чем через двое суток пребывания на больничной койке.

Коронавирусная болезнь приняла тяжелую форму у 36% пациентов из первой группы и только у 22% из второй.

За 30 дней наблюдения доля пациентов, у которых развился COVID-19 тяжелой степени, в группе раннего применения антибиотиков оказалась почти в 1,5 раза выше, чем в группе сравнения.

Кроме того, в исследовании отмечено, что в контрольных группах отличаются средние сроки пребывания больных в стационаре до выписки домой. В первой группе продолжительность лечения в среднем составила 18 дней, во второй - всего 13.

В то же время на показатель смертности от болезни прием антибиотиков существенного влияния не оказал.

В заключении к описанию исследования ученые дали рекомендацию избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, у пациентов с нетяжелым COVID-19, особенно на ранних стадиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки побороть коронавирус антибиотиками на начальной его стадии могут привести к ухудшению состояния здоровья инфицированного.

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