Ученые рассказали об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

Прием антибиотиков на ранней стадии лечения COVID-19 в 1,5 раза увеличивает риск перехода болезни в тяжелую форму.
Об этом сказано в исследовании группы ученых из Хуачжунского университета науки и технологий. Они изучили течение болезни у 1613 пациентов.
Из них 996 больным начали терапию антибиотиками в течение 48 часов после поступления в стационар, к остальным 617 лечение антибиотиками не применяли совсем или начали это делать не раньше, чем через двое суток пребывания на больничной койке.
Коронавирусная болезнь приняла тяжелую форму у 36% пациентов из первой группы и только у 22% из второй.
За 30 дней наблюдения доля пациентов, у которых развился COVID-19 тяжелой степени, в группе раннего применения антибиотиков оказалась почти в 1,5 раза выше, чем в группе сравнения.
Кроме того, в исследовании отмечено, что в контрольных группах отличаются средние сроки пребывания больных в стационаре до выписки домой. В первой группе продолжительность лечения в среднем составила 18 дней, во второй - всего 13.
В то же время на показатель смертности от болезни прием антибиотиков существенного влияния не оказал.
В заключении к описанию исследования ученые дали рекомендацию избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, у пациентов с нетяжелым COVID-19, особенно на ранних стадиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попытки побороть коронавирус антибиотиками на начальной его стадии могут привести к ухудшению состояния здоровья инфицированного.
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