Ученые рассказали, как COVID-19 может состарить человека на 10 лет и снизить интеллект

Коронавирус может привести к снижению памяти и умственной работоспособности вне зависимости от возраста человека и тяжести перенесенного заболевания.

Об этом сказано в исследовании британских ученых из Имперского колледжа Лондона, опубликованном в medRxiv. Они проанализировали данные когнитивных тестов более 84 тысяч пациентов.

Изучались данные как больных, лечившихся в стационарных условиях, так и те, кто перенес COVID-19 практически бессимптомно.

Наибольшее влияние инфекции было зафиксировано в заданиях на понимание текста и смысла слов. При этом с тестами на запоминание чисел, пространственную память и восприятие эмоций у участников практически не было проблем.

По словам ученых, итоги теста показали когнитивный дефицит, сопоставимый с эффектом, как будто перенесшие коронавирус постарели примерно на 10 лет.

"Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", – отметил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус (COVID-19) может влиять также на нервную систему, что приведет к ряду осложнений: от потери памяти до паралича.

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