Исследователи из Университета Альберты в Канаде раскрыли механизм заражения людей одним из самых опасных и распространенных вирусов, который вызывает респираторные инфекции.

Ученым удалось найти уникальную особенность респираторно-синцитиального вируса (РСВ), благодаря которой он проникает в человеческую клетку, пишет Lenta.ru.

Ученые раскрыли механизм попадания смертельного вируса в тело человека testtargettreat.com

Ежегодно болезнь, вызванная РСВ, убивает во всем мире от 150 до 200 тысяч человек.

Попадая в организм, вирус на протяжении нескольких часов не может проникнуть внутрь клетки, находясь рядом с ней. Благодаря чему он все же туда попадает, оставалось для ученых загадкой.

В ходе исследований выяснилось, что РСВ сначала связывается с клеточным рецептором IGF1R и белком PKC-zeta, после чего внутрь клетки поступает сигнал, который ученые сравнили с дверным звонком. Как только "двери" клетки открываются, наружу выходит рецептор нуклеолин, который связывается с вирусом, что и дает старт заражению.

По мнению исследователей, их открытие поможет разработать новые методы борьбы с вирусом, представляющем наибольшую опасность для маленьких детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей.