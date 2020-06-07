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Ученые раскрыли механизм попадания смертельного вируса в тело человека

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Исследователи из Университета Альберты в Канаде раскрыли механизм заражения людей одним из самых опасных и распространенных вирусов, который вызывает респираторные инфекции.

Ученым удалось найти уникальную особенность респираторно-синцитиального вируса (РСВ), благодаря которой он проникает в человеческую клетку, пишет Lenta.ru.

Ученые раскрыли механизм попадания смертельного вируса в тело человека

Ученые раскрыли механизм попадания смертельного вируса в тело человека

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Ежегодно болезнь, вызванная РСВ, убивает во всем мире от 150 до 200 тысяч человек.

Попадая в организм, вирус на протяжении нескольких часов не может проникнуть внутрь клетки, находясь рядом с ней. Благодаря чему он все же туда попадает, оставалось для ученых загадкой.

В ходе исследований выяснилось, что РСВ сначала связывается с клеточным рецептором IGF1R и белком PKC-zeta, после чего внутрь клетки поступает сигнал, который ученые сравнили с дверным звонком. Как только "двери" клетки открываются, наружу выходит рецептор нуклеолин, который связывается с вирусом, что и дает старт заражению.

По мнению исследователей, их открытие поможет разработать новые методы борьбы с вирусом, представляющем наибольшую опасность для маленьких детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей.

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Место
Канада
Тег
вирус
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