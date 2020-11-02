Ученые показали фото нового симптома COVID-19 и рассказали, у кого он чаще встречается

Коронавирус может привести к воспалению пальцев рук и ног, которое назвали "ковидные пальцы".

Об этом сообщило Huffington Post со ссылкой на группу исследователей Covid Symptom Study. Симптомы чаще всего проявляются у детей и молодых людях.

Красные и пурпурные бугорки на пальцах рук и ног могут быть болезненными, но обычно не вызывают зуда. Когда сыпь пройдет, верхние слои кожи могут отслоиться.

Данные из 39 стран проанализировали в Международной лиге дерматологических обществ и Американской академии дерматологии. Они заметили, что симптом "ковидные пальцы" обычно сохраняется около 15 дней, но были и случаи до 130-150 дней.

"Наши результаты подтверждают причинно-следственную связь между SARS-CoV-2 и "ковидными пальцами". Основным фактором, вызывающим эти поражения, может быть повреждение эндотелия, вызванное вирусом", – сказала ведущий автор исследования Изабель Колменеро.

Ее коллега, доктор Вероник Батай, специалист-дерматолог из больницы святого Томаса и Королевского колледжа Лондона (KCL) посоветовала людям, у которых появилась свежая сыпь, как можно скорее "отнестись к ней серьезно" путем самоизоляции и проверки.

Симптомы чаще всего проявляются у детей и молодых людях Huffington Post

Симптом "ковидные пальцы" обычно сохраняется около 15 дней Huffington Post

Фактором, вызывающим поражения, может быть повреждение эндотелия Huffington Post

Бугорки на пальцах рук и ног могут быть болезненными Huffington Post

"Ковидные пальцы" обычно не вызывают зуд Huffington Post

Верхние слои кожи могут отслоиться Huffington Post

Как сообщал OBOZREVATEL, дерматологические симптомы коронавируса могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы", сохраняется более 150 дней.