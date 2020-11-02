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/ Болезни и лечение

Ученые показали фото нового симптома COVID-19 и рассказали, у кого он чаще встречается

7.7т
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Коронавирус может привести к воспалению пальцев рук и ног, которое назвали "ковидные пальцы".

Об этом сообщило Huffington Post со ссылкой на группу исследователей Covid Symptom Study. Симптомы чаще всего проявляются у детей и молодых людях.

Красные и пурпурные бугорки на пальцах рук и ног могут быть болезненными, но обычно не вызывают зуда. Когда сыпь пройдет, верхние слои кожи могут отслоиться.

Данные из 39 стран проанализировали в Международной лиге дерматологических обществ и Американской академии дерматологии. Они заметили, что симптом "ковидные пальцы" обычно сохраняется около 15 дней, но были и случаи до 130-150 дней.

"Наши результаты подтверждают причинно-следственную связь между SARS-CoV-2 и "ковидными пальцами". Основным фактором, вызывающим эти поражения, может быть повреждение эндотелия, вызванное вирусом", – сказала ведущий автор исследования Изабель Колменеро.

Ее коллега, доктор Вероник Батай, специалист-дерматолог из больницы святого Томаса и Королевского колледжа Лондона (KCL) посоветовала людям, у которых появилась свежая сыпь, как можно скорее "отнестись к ней серьезно" путем самоизоляции и проверки.

Симптомы чаще всего проявляются у детей и молодых людях
Симптомы чаще всего проявляются у детей и молодых людях. Источник: Huffington Post
Симптом "ковидные пальцы" обычно сохраняется около 15 дней
Симптом "ковидные пальцы" обычно сохраняется около 15 дней. Источник: Huffington Post
Фактором, вызывающим поражения, может быть повреждение эндотелия
Фактором, вызывающим поражения, может быть повреждение эндотелия. Источник: Huffington Post
Бугорки на пальцах рук и ног могут быть болезненными
Бугорки на пальцах рук и ног могут быть болезненными. Источник: Huffington Post
"Ковидные пальцы" обычно не вызывают зуд
"Ковидные пальцы" обычно не вызывают зуд. Источник: Huffington Post
Верхние слои кожи могут отслоиться
Верхние слои кожи могут отслоиться. Источник: Huffington Post

Как сообщал OBOZREVATEL, дерматологические симптомы коронавируса могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы", сохраняется более 150 дней.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
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