Ученые назвали способ уменьшения смертности от COVID-19 на 75 процентов

Наиболее уязвимыми для коронавируса считаются пожилые люди

75,7 процентов смертей от COVID-19 приходится на 5 процентов пациентов из группы риска

Если защитить от инфицирования коронавирусом 5 процентов наиболее уязвимой группы населения, это сможет снизить смертность от COVID-19 на 75 процентов.

К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета в исследовании, опубликованном BMJ. Они проанализировали данные более 8 миллионов пациентов.

В результате обработки данных исследователи выяснили, что 75,7 процентов смертей от COVID-19 приходится на 5 процентов пациентов с наивысшим прогнозируемым риском смерти.

"Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19", – отметила профессор Джулия Хиписли-Кокс.

По мнению ученых, результаты их исследования позволят заранее определить наиболее уязвимых людей, для которых риск заболеть больше в 50 раз, чем другим. В основном это пожилые люди.

"Этот результат подтверждает концепцию целевого блокировки, если найти способы защиты этих 5 процентов, например, с помощью регулярного тестирования их ближайших контактов", – заявил профессор эпидемиологии Эдинбургского университета Марк Вулхаус.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины, темнокожие, люди старше 65 лет, диабетики или малообеспеченные подвергаются наибольшему риску смерти в случае заражения коронавирусом (COVID-19). Об этом сказано в крупнейшем на сегодняшний день исследовании Оксфордского университета.

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