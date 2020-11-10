У каждого пятого пациента с COVID-19 находят расстройство психики – исследование

Каждый пятый пациент с COVID-19 в течение трех месяцев сталкивается с расстройствами психики.

Об этом сообщило Sky News. Соответствующее исследование провели ученые Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья.

Исследователи проанализировали более 62 тысяч случаев больных COVID-19. Они выяснили, что наиболее часто встречающиеся проблемы – это тревога, депрессия и бессонница.

Доктор Макс Таке, проводивший эти исследования, отметил, что наличие психического расстройства следует добавить к факторам риска COVID-19.

Для тех, у кого в анамнезе уже было психическое заболевание, заражение коронавирусом повысило вероятность рецидива или получения другого психиатрического диагноза.

Издание привело пример 26-летней Оливии Уилсон, которая на собственном опыте испытала длительное воздействие вируса на психическое здоровье. Она рассказала, что до того, как заразилась COVID-19 в марте, была "в хорошем состоянии", и ее психическое здоровье "не было чем-то необычным".

Когда она заразилась вирусом в Квинсе, у нее развились симптомы, ослабляющие здоровье. Возникли проблемы с дыханием, и девушка не могла ходить в течение месяца, но она сказала, что лечилась дома.

С тех пор ее тревога "резко возросла", и она впервые испытала приступ паники.

"Я боюсь, что куда бы я ни пошла, я заражусь вирусом или передам его кому-нибудь по незнанию", – рассказала Оливия.

Хотя формально девушке не ставили диагноз психического заболевания, сейчас она описала себя как "очень параноидальную" с приступами бессонницы на "неделю или две", за которыми следовали периоды, когда "я только сплю".

"Это похоже на надвигающуюся погибель, нависшую над моей головой, что в какой-то момент я могу вернуться туда, где была", – призналась девушка.

Доктор Таке сказал, что неясно, какую роль играют косвенные факторы, такие как необходимость самоизоляции в течение нескольких недель.

Он предположил, что COVID-19 может влиять на мозг – либо напрямую, как некоторые вирусы, либо из-за расширения кровеносных сосудов, когда в организме возникает воспалительная реакция.

"Возможно то, что мы наблюдаем, напрямую не связано с изменением в мозге, а скорее с изменением психологии человека", – добавил Таке.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей. По его словам, это связано с тревогой и страхом, вызванными пандемией.

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