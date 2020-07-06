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/ Болезни и лечение

У антисептиков нашелся смертельный побочный эффект: какие средства опаснее

3.6т
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Использование антисептиков, которые содержат метанол, может привести к тяжелым заболеваниям и даже к смерти.

Как сообщается в отчете Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), опубликованном на сайте агентства, в последнее время участились случаи отравления такими антисептиками.

Некоторые образцы кожных препаратов дали положительный результат на загрязнение метанола. Данное вещество является токсичным и может вызвать отравление при контакте с ним через кожу или слизистую оболочку организма.

Несколько случаев отравления метанолом привели к слепоте и даже смерти людей. FDA рекомендовало отказаться от покупки опасных антисептиков, а при первых симптомах отравления обращаться за медицинской помощью.

Как пишут специалисты, метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судорогу. Значительные дозы препарата могут привести к коме или летальному исходу.

Как утверждают исследователи, наибольшему риску отравления метанолом подвержены дети, которые могут случайно употребить кожный антисептик перрорально. FDA напомнило о необходимости мыть руки с мылом на протяжении не менее 20 секунд после посещения общественных мест, туалета, чихания и до приема пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, слишком частое применение антисептика может как защитить от вирусов, так и нанести вред здоровью или вызвать побочные эффекты.

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Автор
Глеб Иванов
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