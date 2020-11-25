У человека около 2-3 грамм цинка, он занимает второе место после железа в массовой доле в организме – важный фрукт, как ни крути.

Поступает в составе пищи или препаратов, всасывается в кишечнике. Цинк входит в состав более 300 металлоферментов, участвующих в различных метаболических процессах, включая синтез и распад белков, жиров, углеводов. Цинк необходим для процессов клеточного деления, поэтому очень высокие концентрации цинка содержатся в сперматозоидах. Цинк играет роль в нуклеиновом обмене, процессах транскрипции, иммунной системе.

Особое значение цинк имеет для последней. Он повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, активирует NK-киллеры, модулирует секрецию интерлейкина-2, усиливает выработку гамма-интерферона. Дефицит цинка сопровождается угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов. Для функции Т- и В-лимфоцитов важную роль играет цинксодержащий фермент 5-нуклеотидаза, участвующий в метаболизме пуринов. Недостаточность данного фермента встречается при врожденном дефекте Т-лимфоцитов. Поэтому в наше неспокойное время без цинка никак.

Все эти механизмы позволяют обоснованно включать цинк в состав комплексной терапии для лечения заболеваний инфекционной природы. Цинк входит в состав активных центров щелочной фосфатазы хондроцитов, принимая участие в процессах кальцификации костной ткани. Цинк является необходимым кофактором метаболизма витамина А. Он участвует в превращении каротиноидов в ретинол.

Цинк нужен для синтеза апо-ретинол-связывающего белка (апо-РСБ), одной из важнейших функций которого является транспорт метаболита витамина А к органам-мишеням с последующей рецепцией.

Цинк необходим для образования кристаллических форм инсулина, в виде которых происходит депонирование инсулина В-клетками поджелудочной железы. Он обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Кроме того, цинк принимает участие в процессах заживления ран за счет активации ферментов матриксных металлопротениаз и щелочной фосфатазы.

Суточная потребность – 12-50 мг. Токсическая доза составляет 27 грамм в день. Как видите, чтобы отравиться цинком нужно принять дозу превышающую суточную более чем в 400 раз. Но все же побочные эффекты в виде тошноты, рвоты могут наблюдаться начиная с 225-400 мг в сутки. Большей биодоступностью обладают хелатные формы цинка: цинка пиколинат, цинкв цитрат, цинка глицинат.

Автор текста – врач, геронтолог Владимир Иванищев.

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